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15:03 (мск), источник: ИА Татар-информ

Виталий Мутко: Казани доверяют проведение самых серьезных мероприятий

(Казань, 13 ноября, «Татар-информ»). Президент Татарстана Рустам Минниханов принял участие в 55-м заседании наблюдательного совета АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов», которое в режиме видеоконференцсвязи провел заместитель Председателя Правительства РФ Виталий Мутко. Об этом сообщает пресс-служба Президента РТ.

Источник: ИА Татар-информ

Виталий Мутко напомнил, что в текущем году Татарстан принял ряд крупных мероприятий. В частности, матчи Кубка конфедераций, авиагонки Red Bull Air Race, международную конференцию министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт («МИНЕПС VI») и др. В ближайшие годы в республике пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, мировой чемпионат профмастерства WorldSkills Competition-2019, чемпионат мира по плаванию на короткой воде в 2022 г.

«Мы очень высоко оцениваем деятельность дирекции и Республики Татарстан относительно организации и проведения крупных спортивных событий, а также в части развития спорта в целом, — заявил Виталий Мутко. — Казань стала узнаваемым спортивным центром. Вам доверяют проведение самых серьезных мероприятий и с удовольствием сюда приезжают».

В свою очередь Рустам Минниханов поблагодарил Виталия Мутко и Министерство спорта России за поддержку, оказываемую республике при реализации проектов.

«Главное спортивное событие следующего года — это чемпионат мира по футболу. Опыт и возможности дирекции позволят провести это мероприятие на самом высоком уровне, — подчеркнул лидер республики. — Работа по подготовке к чемпионату рабочих профессий WorldSkills идет в штатном режиме. Основную нагрузку здесь также несет дирекция».

Президент РТ также упомянул, что ранее представители Татарстана изучили опыт проведения соревнований по профессиональному мастерству WorldSkills в Абу-Даби.

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