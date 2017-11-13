Виталий Мутко: Казани доверяют проведение самых серьезных мероприятий

Источник: ИА Татар-информ

Виталий Мутко напомнил, что в текущем году Татарстан принял ряд крупных мероприятий. В частности, матчи Кубка конфедераций, авиагонки Red Bull Air Race, международную конференцию министров и высших должностных лиц, ответственных за физическое воспитание и спорт («МИНЕПС VI») и др. В ближайшие годы в республике пройдут матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, мировой чемпионат профмастерства WorldSkills Competition-2019, чемпионат мира по плаванию на короткой воде в 2022 г.

«Мы очень высоко оцениваем деятельность дирекции и Республики Татарстан относительно организации и проведения крупных спортивных событий, а также в части развития спорта в целом, — заявил Виталий Мутко. — Казань стала узнаваемым спортивным центром. Вам доверяют проведение самых серьезных мероприятий и с удовольствием сюда приезжают».

В свою очередь Рустам Минниханов поблагодарил Виталия Мутко и Министерство спорта России за поддержку, оказываемую республике при реализации проектов.

«Главное спортивное событие следующего года — это чемпионат мира по футболу. Опыт и возможности дирекции позволят провести это мероприятие на самом высоком уровне, — подчеркнул лидер республики. — Работа по подготовке к чемпионату рабочих профессий WorldSkills идет в штатном режиме. Основную нагрузку здесь также несет дирекция».