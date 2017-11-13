Облдума готова лишить Рудникова статуса депутата, если грин-карта существует

Источник: Новый Калининград

По ее словам, информацию о наличии грин-карты у Рудникова она получила от УФСБ. Вопрос о лишении Игоря Рудникова статуса депутата будет рассмотрен после проведения прокурорской проверки, отметила Оргеева.

На прошлой неделе ГТРК «Калининград» со ссылкой на «источник, близкий к силовым структурам» сообщила, что у Игоря Рудникова при обыске была найдена грин-карта США, выданная якобы в августе 2013 года. Телекомпания называла якобы обнаруженный у Рудникова вид на жительство «информационной бомбой» и сопроводила текст новости фотографией документа.

Игорь Рудников назвал это инсинуацией и провокацией, направленной на его дискредитацию. Слова Рудникова в разговоре с «Новым Калининградом» передал адвокат Олег Вышинский.

При этом следствие на момент ходатайства об аресте депутата не располагало информацией о существовании грин-карты. Никаких документов об изъятии вида на жительство ни Рудников, ни его адвокат не получали. В пресс-службе УФСБ отказались комментировать, где и при каких обстоятельствах был обнаружен вид на жительство. В настоящее время. Прокуратура проводит проверку по факту возможного наличия у депутата грин-карты США.

Как рассказали «Новому Калининграду» в облизбиркоме, в 2016 году, когда Игорь Рудников выдвигался для участия в выборах, миграционная служба не располагала сведениями о наличии у него вида на жительство в иностранном государстве. Правовых препятствий для регистрации Рудникова в качестве кандидата не было.