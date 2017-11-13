Губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание
Меньше недели остается до большой памятной даты, которую в Волгоградской области отметят с размахом. 19 ноября исполняется 75 лет началу контрнаступления под Сталинградом.
Меньше недели остается до большой памятной даты, которую в Волгоградской области отметят с размахом. 19 ноября исполняется 75 лет началу контрнаступления под Сталинградом.
О подготовке к торжествам говорили 13 ноября в Волгограде на оперативном совещании, которое провел губернатор. Митинги и праздничные мероприятия, посвященные годовщине начала сталинградского контрнаступления, пройдут во всех районах области. Ну, а центром торжеств станет Калачевский район. Там запланированы сразу несколько праздничных мероприятий: открытие памятной стелы, парад, выставка военной техники, красочный
Торжества пройдут и в Волгограде: праздничный концерт Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии в ЦКЗ 18 ноября, а 19 ноября на Центральной набережной состоится