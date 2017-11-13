Губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание

О подготовке к торжествам говорили 13 ноября в Волгограде на оперативном совещании, которое провел губернатор. Митинги и праздничные мероприятия, посвященные годовщине начала сталинградского контрнаступления, пройдут во всех районах области. Ну, а центром торжеств станет Калачевский район. Там запланированы сразу несколько праздничных мероприятий: открытие памятной стелы, парад, выставка военной техники, красочный гала-концерт и фейерверк.