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15:48 (мск), источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

Губернатор Андрей Бочаров провел оперативное совещание

Меньше недели остается до большой памятной даты, которую в Волгоградской области отметят с размахом. 19 ноября исполняется 75 лет началу контрнаступления под Сталинградом.

Источник: ГТРК "Волгоград-ТРВ"

О подготовке к торжествам говорили 13 ноября в Волгограде на оперативном совещании, которое провел губернатор. Митинги и праздничные мероприятия, посвященные годовщине начала сталинградского контрнаступления, пройдут во всех районах области. Ну, а центром торжеств станет Калачевский район. Там запланированы сразу несколько праздничных мероприятий: открытие памятной стелы, парад, выставка военной техники, красочный гала-концерт и фейерверк.

Торжества пройдут и в Волгограде: праздничный концерт Академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии в ЦКЗ 18 ноября, а 19 ноября на Центральной набережной состоится культурно-патриотическая акция «Знамя Победы», праздничный концерт и фейерверк.

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