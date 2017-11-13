Губернатор Алексей Гордеев проконтролирует подготовку воронежского чемпионата по борьбе
Губернатор региона Алексей Гордеев и олимпийский чемпион Александр Карелин проведут заседание оргкомитета абсолютного чемпионата России по
Губернатор региона Алексей Гордеев и олимпийский чемпион Александр Карелин проведут заседание оргкомитета абсолютного чемпионата России по
Турнир состоится в Воронеже 25 ноября в спорткомплексе Дворца творчества детей и молодежи, вход на него будет бесплатным. В заседании оргкомитета также примет участие руководитель управления физической культуры и спорта Владимир Кадурин.
Алексей Гордеев возглавил оргкомитета чемпионата, согласившись с предложением Александра Карелина в мае 2017 года. Абсолютный чемпионат России по