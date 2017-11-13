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16:36 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Губернатор Алексей Гордеев проконтролирует подготовку воронежского чемпионата по борьбе

Губернатор региона Алексей Гордеев и олимпийский чемпион Александр Карелин проведут заседание оргкомитета абсолютного чемпионата России по греко-римской борьбе во вторник, 14 ноября.

Источник: govvrn.ru

Турнир состоится в Воронеже 25 ноября в спорткомплексе Дворца творчества детей и молодежи, вход на него будет бесплатным. В заседании оргкомитета также примет участие руководитель управления физической культуры и спорта Владимир Кадурин.

Алексей Гордеев возглавил оргкомитета чемпионата, согласившись с предложением Александра Карелина в мае 2017 года. Абсолютный чемпионат России по греко-римской борьбе проходит в Воронеже с 2012 года. Его организатором является региональная Федерация спортивной борьбы.

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