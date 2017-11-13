Алиханов опубликовал в Instagram фото с Лукашенко

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов опубликовал в своем Instagram фотографию с белорусским президентом Александром Лукашенко, сообщает Sputnik.

Глава российского региона в понедельник посетил с официальным визитом Минск, где провел переговоры с президентом Беларуси.

«Особенный партнер не только для Калининградской области, но и для России в целом. Затронули с Александром Григорьевичем очень большой спектр вопросов, начиная с сельского хозяйства, заканчивая приглашением белорусских специалистов для помощи в проведении Чемпионата мира (по футболу — Sputnik)», — написал Алиханов к посту в своем Instagram.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-version="7" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:658px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bbbpgp3gcEz/" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Особенный партнёр не только для Калининградской области, но и для России в целом. Затронули с Александром Григорьевичем очень большой спектр вопросов, начиная с сельского хозяйства, заканчивая приглашением Белорусских специалистов для помощи в проведении Чемпионата мира. Все новости в один пост не уложить, тем более, что сейчас продолжим углубленный профильный диалог в ходе заседания четырнадцатого Российско-Белорусского Совета. #Россия #Белоруссия #дипломатия #диалог #одинвектор</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by Антон Алиханов (@aaalikhanov) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-11-13T10:26:06+00:00">Nov 13, 2017 at 2:26am PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Губернатор признал: «Все новости в один пост не уложить, тем более, что сейчас продолжим углубленный профильный диалог в ходе заседания четырнадцатого российско-белорусского Совета».

Таким образом, Алиханов стал уже вторым главой российского региона, опубликовавшим фотографии с Лукашенко в своих социальных сетях. Не так давно это делал руководитель Чечни Рамзан Кадыров.