Алиханов опубликовал в Instagram фото с Лукашенко

Особенный партнёр не только для Калининградской области, но и для России в целом. Затронули с Александром Григорьевичем очень большой спектр вопросов, начиная с сельского хозяйства, заканчивая приглашением Белорусских специалистов для помощи в проведении Чемпионата мира. Все новости в один пост не уложить, тем более, что сейчас продолжим углубленный профильный диалог в ходе заседания четырнадцатого Российско-Белорусского Совета. #Россия #Белоруссия #дипломатия #диалог #одинвектор

A post shared by Антон Алиханов (@aaalikhanov) on Nov 13, 2017 at 2:26am PST