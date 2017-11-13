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15:05 (мск), источник: Sputnik.by

Алиханов опубликовал в Instagram фото с Лукашенко

Губернатор Калининградской области отметил: Беларусь — особый партнер и для региона, и для России в целом.

МИНСК, 13 ноя — Sputnik. Губернатор Калининградской области Антон Алиханов опубликовал в своем Instagram фотографию с белорусским президентом Александром Лукашенко, сообщает Sputnik.

Глава российского региона в понедельник посетил с официальным визитом Минск, где провел переговоры с президентом Беларуси.

«Особенный партнер не только для Калининградской области, но и для России в целом. Затронули с Александром Григорьевичем очень большой спектр вопросов, начиная с сельского хозяйства, заканчивая приглашением белорусских специалистов для помощи в проведении Чемпионата мира (по футболу — Sputnik)», — написал Алиханов к посту в своем Instagram.

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Губернатор признал: «Все новости в один пост не уложить, тем более, что сейчас продолжим углубленный профильный диалог в ходе заседания четырнадцатого российско-белорусского Совета».

Таким образом, Алиханов стал уже вторым главой российского региона, опубликовавшим фотографии с Лукашенко в своих социальных сетях. Не так давно это делал руководитель Чечни Рамзан Кадыров.

Алиханов посещал Минск с официальным визитом впервые, хотя ранее бывал здесь — до вступления в должность губернатора. Глава региона высоко оценил белорусско-российское партнерство и радушие белорусов.

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