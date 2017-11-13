Президент РМ вручил высшие государственные награды Андрею Фурсенко и Светлане Тома
Сегодня в Посольстве Республики Молдова в Москве Президент Игорь Додон провел встречу с прославленной актрисой Светланой Тома, а также с бывшим председателем
Сегодня в Посольстве Республики Молдова в Москве Президент Игорь Додон провел встречу с прославленной актрисой Светланой Тома, а также с бывшим председателем
— В соответствии с указами, подписанными предыдущими президентами, с особым удовольствием вручил Орден Почета (Ordinul de Onoare) господину Андрею Фурсенко, а также медаль За гражданские заслуги (MeritulCivic) Народной артистке Республики Молдова госпоже Светлане Фомичевой (Тома).
Пожелал награжденным здоровья, вдохновения и успехов в деятельности, которой они преданно служат, — подчеркнул Игорь Додон.