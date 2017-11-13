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14:58 (мск), источник: Actualitati.md

Президент РМ вручил высшие государственные награды Андрею Фурсенко и Светлане Тома

Сегодня в Посольстве Республики Молдова в Москве Президент Игорь Додон провел встречу с прославленной актрисой Светланой Тома, а также с бывшим председателем молдо-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с российской стороны Андреем Фурсенко.

Источник: Actualitati.md

— В соответствии с указами, подписанными предыдущими президентами, с особым удовольствием вручил Орден Почета (Ordinul de Onoare) господину Андрею Фурсенко, а также медаль За гражданские заслуги (MeritulCivic) Народной артистке Республики Молдова госпоже Светлане Фомичевой (Тома).

Пожелал награжденным здоровья, вдохновения и успехов в деятельности, которой они преданно служат, — подчеркнул Игорь Додон.

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