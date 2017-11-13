Президент РМ вручил высшие государственные награды Андрею Фурсенко и Светлане Тома

Сегодня в Посольстве Республики Молдова в Москве Президент Игорь Додон провел встречу с прославленной актрисой Светланой Тома, а также с бывшим председателем молдо-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству с российской стороны Андреем Фурсенко.