Исекешев представил нового главу департамента по делам обороны
На аппаратном совещании аким Астаны Асет Исекешев сообщил о новом кадровом назначении, передает Tengrinews.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.
На аппаратном совещании аким Астаны Асет Исекешев сообщил о новом кадровом назначении, передает Tengrinews.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.
Начальником департамента по делам обороны города назначен полковник Ардак Кукатов.
По данным медиацентра, Ардак Кукатов является кадровым офицером, ранее занимал ряд руководящих должностей, в том числе начальника департаментов по делам обороны Атырауской и Карагандинской областей. В связи с новым назначением аким столицы дал поручения активизировать работу по обеспечению своевременного и качественного призыва граждан на срочную воинскую службу. Курировать вопросы мобилизационной готовности столицы поручено заместителю акима Астаны Аскару Амрину, который является председателем городской призывной комиссии.