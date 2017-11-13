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15:07 (мск), источник: Tengrinews

Исекешев представил нового главу департамента по делам обороны

На аппаратном совещании аким Астаны Асет Исекешев сообщил о новом кадровом назначении, передает Tengrinews.kz со ссылкой на медиацентр столичного акимата.

Источник: Tengrinews

Начальником департамента по делам обороны города назначен полковник Ардак Кукатов.

По данным медиацентра, Ардак Кукатов является кадровым офицером, ранее занимал ряд руководящих должностей, в том числе начальника департаментов по делам обороны Атырауской и Карагандинской областей. В связи с новым назначением аким столицы дал поручения активизировать работу по обеспечению своевременного и качественного призыва граждан на срочную воинскую службу. Курировать вопросы мобилизационной готовности столицы поручено заместителю акима Астаны Аскару Амрину, который является председателем городской призывной комиссии.

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