Исекешев представил нового главу департамента по делам обороны

По данным медиацентра, Ардак Кукатов является кадровым офицером, ранее занимал ряд руководящих должностей, в том числе начальника департаментов по делам обороны Атырауской и Карагандинской областей. В связи с новым назначением аким столицы дал поручения активизировать работу по обеспечению своевременного и качественного призыва граждан на срочную воинскую службу. Курировать вопросы мобилизационной готовности столицы поручено заместителю акима Астаны Аскару Амрину, который является председателем городской призывной комиссии.