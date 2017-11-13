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15:44 (мск), источник: Om1.ru

Чайка назначил в Омской области нового прокурора

Ранее он работал в Следственном комитете РФ.

Источник: Reuters

Сегодня, 13 ноября, в органах прокуратуры Омской области новое назначение. Генеральный прокурор Российский Федерации Юрий Чайка подписал приказ о назначении нового межрайонного прокурора Омской области, которым стал Андрей Ольгин.

Ранее Ольгин трудился в Следственном комитете Российской Федерации. Сперва был заместитель начальника управления по надзору за следствием, дознанием и оперативно-розыскной деятельностью. Затем Ольгин работал начальником отдела по надзору за процессуальной деятельностью в Следственном комитете РФ.

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