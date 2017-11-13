Чайка назначил в Омской области нового прокурора
Ранее он работал в Следственном комитете РФ.
Ранее он работал в Следственном комитете РФ.
Сегодня, 13 ноября, в органах прокуратуры Омской области новое назначение. Генеральный прокурор Российский Федерации Юрий Чайка подписал приказ о назначении нового межрайонного прокурора Омской области, которым стал Андрей Ольгин.
Ранее Ольгин трудился в Следственном комитете Российской Федерации. Сперва был заместитель начальника управления по надзору за следствием, дознанием и