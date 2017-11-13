В Крыму официально стартовала подготовка к выборам президента

«Создать межведомственную рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации в составе согласно приложению», — говорится в документе.

Возглавил эту группу сам Аксенов. Также в ее состав вошли вице-премьер-министр — министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский, председатель крымского избиркома Михаил Малышев, первый заместитель Мининформа РК Сергей Зырянов, министр внутренних дел по РК Сергей Абисов и иные члены крымского правительства, главы городов и районов, сотрудники аппарата полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе, руководители государственных и частных предприятий — всего более 80 человек.