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15:41 (мск), источник: РИА Крым

В Крыму официально стартовала подготовка к выборам президента

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости Крым. В Крыму создана межведомственная рабочая группа по содействию избирательным комиссиям Республики в подготовке и проведении выборов президента России.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее распоряжение подписал глава Крыма Сергей Аксенов.

«Создать межведомственную рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий по подготовке и проведению выборов президента Российской Федерации в составе согласно приложению», — говорится в документе.

Возглавил эту группу сам Аксенов. Также в ее состав вошли вице-премьер-министр — министр внутренней политики, информации и связи Дмитрий Полонский, председатель крымского избиркома Михаил Малышев, первый заместитель Мининформа РК Сергей Зырянов, министр внутренних дел по РК Сергей Абисов и иные члены крымского правительства, главы городов и районов, сотрудники аппарата полномочного представителя президента России в Южном федеральном округе, руководители государственных и частных предприятий — всего более 80 человек.

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