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15:39 (мск), источник: Бизнес-Калининград

Антон Алиханов нашел в Минске «особенного партнера»

В Минске губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что Белоруссия для самого западного региона России является одним из ключевых деловых партнеров. Об этом он сказал на встрече с президентом республики Александром Лукашенко.

«Для Калининградской области Белоруссия — особенный партнер, сосед и братский народ. Большое количество белорусских людей живет в Калининградской области. Мы очень ценим их, во многих отраслях они являются лидерами, показывают пример того, как надо трудиться, вести бизнес, управлять», — сказал Алиханов, добавив, что остался доволен дружественным приемом и оказанным радушием.

При этом одной из перспективных сфер для развития сотрудничества Антон Алиханов назвал аграрную отрасль: Калининград и Белоруссия уже наладили сотрудничество, и расширение взаимодействия в этом направлении отвечает интересам Калининградской области.

«Сельское хозяйство и Белоруссия — это синонимы, вы здесь во многом являетесь лидерами», — заключил самый молодой губернатор России.

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Антон Алиханов нашел в Минске «особенного партнера»
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