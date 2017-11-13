Антон Алиханов нашел в Минске «особенного партнера»

«Для Калининградской области Белоруссия — особенный партнер, сосед и братский народ. Большое количество белорусских людей живет в Калининградской области. Мы очень ценим их, во многих отраслях они являются лидерами, показывают пример того, как надо трудиться, вести бизнес, управлять», — сказал Алиханов, добавив, что остался доволен дружественным приемом и оказанным радушием.

При этом одной из перспективных сфер для развития сотрудничества Антон Алиханов назвал аграрную отрасль: Калининград и Белоруссия уже наладили сотрудничество, и расширение взаимодействия в этом направлении отвечает интересам Калининградской области.