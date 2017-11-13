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15:28 (мск), источник: Nur.kz

Жаксыбаев рассказал подробности коррупционных схем Бишимбаева

Экс-министр лично распределял процентные доли от взяток.

Источник: Nur.kz

Экс-председатель правления «Байтерек Девелопмент» Бахыт Жаксыбаев рассказал подробности создания Бишимбаевым коррупционной схемы.

В ходе дачи показаний он сообщил, что бывший министр в бытность председателем АО «НУХ Байтерек» создал схему, по которой строительные компании должны были давать взятки за заключение договора.

Кроме того, взятки обеспечивали покровительство со стороны должностных лиц «Байтерек Девелопмент» в ходе выполнения работ.

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«Во время обсуждения госпрограммы в ресторане «Пряник» я спросил у Бишимбаева: если ко мне будут обращаться, то что мне делать? Куандык Валиханович сказал, что нужно работать только с «надежными» людьми. Он поручил мне подключить людей из АО «Байтерек Девелопмент», — сказал Жаксыбаев.

В конце 2015 года Жаксыбаев встретился с бывшим управляющим директором АО «Байтерек Девелопмент» Дильрухом Анарбай, который сообщил, что в городе Павлодар есть строительная компания, готовая работать под 10% откат. Убедившись в том, что Анарбай самостоятельно проверил наличие необходимых у фирмы условий, Жаксыбаев поручил ему довести этот проект до конца.

Далее Жаксбыаев рассказал о траншах, поступающих от ТОО «ProjectCityGroup». По его словам, первая сумма в размере 280 тысяч долларов была доставлена ему домой Сапарымбетовым (помощник Жаксыбаева — прим.) в сумке из-под ноутбука.

Затем, по словам Жаксыбаева, он решил проводить все операции по передаче взяток через банковскую ячейку, открытую на имя его приятеля Султашева. Примечательно, что последний и привозил деньги Жаксыбаеву домой.

Таким образом Жаксыбаев регулярно получал транши ТОО «ProjectCityGroup». Затем по аналогичной схеме поступили откаты от ТОО «СВ Плюс», ТОО «Урал — Авто», ТОО «Бином», и ТОО «Шанырак-14».

Между тем, Жаксыбаев отметил, что Бишимбаев лично определил доли откатов между участниками: Бишимбаеву и Жаксыбаеву 40%, остальным по 20%. При этом Бишимбаев, с его слов, деньги не забирал до весны 2015 года. Позже Бишимбаев сказал, чтобы собранные средства отправили на строительство его загородного дома.

После перехода Бишимбаева в миннацэкономики он забрал с собой часть команды, в том числе и Жаксыбаева, а роль нового координатора в коррупционной схеме отводилась заместителю председателю правления АО «Байтерек Девелопмент» Аслану Джакупову.

Несмотря на это, Бишимбаев поручил Жаксыбаеву продолжать контролировать дальнейшие получение взяток.

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