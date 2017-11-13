Медведев не скрестил руки для фотографии лидеров стран на саммите АСЕАН
МАНИЛА, 13 ноя — РИА Новости.
МАНИЛА, 13 ноя — РИА Новости.
В этом году саммит проходит в Маниле на Филиппинах. В мероприятиях саммита, в частности, принимают участие президент США Дональд Трамп, премьер госсовета КНР Ли Кэцян,
В понедельник прошла традиционная церемония фотографирования президентов и премьеров
Но произошла заминка. Президент США не сразу понял, что пожать руку рядом стоящему коллеге нужно, когда руки скрещены. Рядом с ним стоял президент Филиппин Родриго Дутерте и
По другую руку премьера Вьетнама, по центру стоял российский премьер Медведев, который не стал скрещивать руки во время фотографирования. В 2010 году Медведев на фотографии также стоял посередине и не менял положение рук.