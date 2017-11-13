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15:49 (мск), источник: РИА Новости

Медведев не скрестил руки для фотографии лидеров стран на саммите АСЕАН

МАНИЛА, 13 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев не стал следовать традиции и скрещивать руки во время церемонии фотографирования лидеров стран на саммите АСЕАН на Филиппинах, как и в 2010 году.

Источник: AP 2017

В этом году саммит проходит в Маниле на Филиппинах. В мероприятиях саммита, в частности, принимают участие президент США Дональд Трамп, премьер госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

В понедельник прошла традиционная церемония фотографирования президентов и премьеров стран-участниц. Их пригласили на сцену, где они выстроились в одну линию. После этого было объявлено, что им необходимо скрестить руки, а затем, не меняя положения, пожать руку соседа.

Но произошла заминка. Президент США не сразу понял, что пожать руку рядом стоящему коллеге нужно, когда руки скрещены. Рядом с ним стоял президент Филиппин Родриго Дутерте и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук. Однако за доли секунды Трамп исправил положение рук, посмеявшись над ситуацией.

Источник: AP 2017

По другую руку премьера Вьетнама, по центру стоял российский премьер Медведев, который не стал скрещивать руки во время фотографирования. В 2010 году Медведев на фотографии также стоял посередине и не менял положение рук.

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