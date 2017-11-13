Медведев не скрестил руки для фотографии лидеров стран на саммите АСЕАН

Источник: AP 2017

В этом году саммит проходит в Маниле на Филиппинах. В мероприятиях саммита, в частности, принимают участие президент США Дональд Трамп, премьер госсовета КНР Ли Кэцян, премьер-министр Японии Синдзо Абэ, премьер Канады Джастин Трюдо, премьер-министр Индии Нарендра Моди, глава правительства Новой Зеландии Джасинда Ардерн.

В понедельник прошла традиционная церемония фотографирования президентов и премьеров стран-участниц. Их пригласили на сцену, где они выстроились в одну линию. После этого было объявлено, что им необходимо скрестить руки, а затем, не меняя положения, пожать руку соседа.

Но произошла заминка. Президент США не сразу понял, что пожать руку рядом стоящему коллеге нужно, когда руки скрещены. Рядом с ним стоял президент Филиппин Родриго Дутерте и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук. Однако за доли секунды Трамп исправил положение рук, посмеявшись над ситуацией.

Источник: AP 2017