Министром лесного хозяйства Республики Башкортостан назначен Марат Шарафутдинов

В 1997 году — мастер леса Белебеевского лесничества Белебеевского лесхоза. В 1997—1998 годах — инженер по охране и защите леса Белебеевского лесхоза. В 1998—2003 годах — и.о. лесничего Краснореченского лесничества Белебеевского лесхоза. В 2003—2005 годах — главный лесничий Белебеевского лесхоза.

В 2006 году — инженер по охране и защите леса МУП «Горзеленхоз». В 2006—2007 годах — ведущий специалист отдела надзора в сфере лесного хозяйства и землепользования Росприроднадзора по Республике Башкортостан. В 2007—2008 годах — главный специалист-эксперт отдела особо охраняемых природных территорий Росприроднадзора по Республике Башкортостан. В 2008—2010 — главный консультант отдела агропромышленной политики и природопользования Аппарата Правительства Республики Башкортостан.