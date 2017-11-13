Министром лесного хозяйства Республики Башкортостан назначен Марат Шарафутдинов

Шарафутдинов Марат Искандарович родился 21 февраля 1975 года в с. Ермекеево Ермекеевского района. Окончил Башкирский государственный аграрный университет.
Трудовую деятельность начал в 1991 году работником кирпичного завода Ермекеевской межколхозной передвижной механизированной колонны.
В 1997 году — мастер леса Белебеевского лесничества Белебеевского лесхоза. В 1997—1998 годах — инженер по охране и защите леса Белебеевского лесхоза. В 1998—2003 годах — и.о. лесничего Краснореченского лесничества Белебеевского лесхоза. В 2003—2005 годах — главный лесничий Белебеевского лесхоза.
В 2006 году — инженер по охране и защите леса МУП «Горзеленхоз». В 2006—2007 годах — ведущий специалист отдела надзора в сфере лесного хозяйства и землепользования Росприроднадзора по Республике Башкортостан. В 2007—2008 годах — главный специалист-эксперт отдела особо охраняемых природных территорий Росприроднадзора по Республике Башкортостан. В 2008—2010 — главный консультант отдела агропромышленной политики и природопользования Аппарата Правительства Республики Башкортостан.
В 2010—2017 годах — заместитель министра лесного хозяйства Республики Башкортостан.