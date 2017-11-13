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16:53 (мск), источник: ИА Башинформ

Министром лесного хозяйства Республики Башкортостан назначен Марат Шарафутдинов

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ"/. Указом Главы Республики Башкортостан Рустэма Хамитова министром лесного хозяйства Республики Башкортостан назначен Марат Шарафутдинов.

Шарафутдинов Марат Искандарович родился 21 февраля 1975 года в с. Ермекеево Ермекеевского района. Окончил Башкирский государственный аграрный университет.

Трудовую деятельность начал в 1991 году работником кирпичного завода Ермекеевской межколхозной передвижной механизированной колонны.

В 1997 году — мастер леса Белебеевского лесничества Белебеевского лесхоза. В 1997—1998 годах — инженер по охране и защите леса Белебеевского лесхоза. В 1998—2003 годах — и.о. лесничего Краснореченского лесничества Белебеевского лесхоза. В 2003—2005 годах — главный лесничий Белебеевского лесхоза.

В 2006 году — инженер по охране и защите леса МУП «Горзеленхоз». В 2006—2007 годах — ведущий специалист отдела надзора в сфере лесного хозяйства и землепользования Росприроднадзора по Республике Башкортостан. В 2007—2008 годах — главный специалист-эксперт отдела особо охраняемых природных территорий Росприроднадзора по Республике Башкортостан. В 2008—2010 — главный консультант отдела агропромышленной политики и природопользования Аппарата Правительства Республики Башкортостан.

В 2010—2017 годах — заместитель министра лесного хозяйства Республики Башкортостан.

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