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16:34 (мск), источник: Actualitati.md

Додон: Я продолжу отстаивать интересы и реализовывать надежды граждан Молдовы

Сегодня исполняется ровно год с момента избрания президентом Республики Молдова Игоря Додона в ходе прямого всенародного голосования. Пользуюсь этим случаем, президент поблагодарил всех, кто верил в него, кто вышел на выборы и доверил ему мандат главы государства.

Источник: Actualitati.md

— Не вызывает сомнения тот факт, что каждый день моего пребывания в должности главы государства я не переставал отстаивать Ваши интересы и реализовывать Ваши надежды. Знаю, что не все намеченные цели были достигнуты, но за прошедший год удалось заложить основы целого ряда политических и социальных проектов, которые будут претворяться в жизнь в дальнейшем. Важно, что и в своей новой должности я продолжил встречаться с людьми, старался быть рядом с ними и прислушиваться к их нуждам и чаяниям, а также, насколько это было возможно, решать проблемы, с которыми они ко мне обращались, — сообщил президент.

Президент пообещал быть и далее открытым для общества, довести до победного конца все начатое в области внешних отношений, восстановления территориальной целостности страны, укрепления молдавской государственности и идентичности.

— Вопреки всем, кто пытался и пытается препятствовать моей деятельности в качестве президента, я продолжу с честью выполнять мандат, доверенный мне гражданами. Прошедший год стал лишь началом, а самые значительные и успешные достижения еще впереди, — заключил он.

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Додон: Я продолжу отстаивать интересы и реализовывать надежды граждан Молдовы
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