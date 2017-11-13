Додон: Я продолжу отстаивать интересы и реализовывать надежды граждан Молдовы

— Не вызывает сомнения тот факт, что каждый день моего пребывания в должности главы государства я не переставал отстаивать Ваши интересы и реализовывать Ваши надежды. Знаю, что не все намеченные цели были достигнуты, но за прошедший год удалось заложить основы целого ряда политических и социальных проектов, которые будут претворяться в жизнь в дальнейшем. Важно, что и в своей новой должности я продолжил встречаться с людьми, старался быть рядом с ними и прислушиваться к их нуждам и чаяниям, а также, насколько это было возможно, решать проблемы, с которыми они ко мне обращались, — сообщил президент.
Президент пообещал быть и далее открытым для общества, довести до победного конца все начатое в области внешних отношений, восстановления территориальной целостности страны, укрепления молдавской государственности и идентичности.
— Вопреки всем, кто пытался и пытается препятствовать моей деятельности в качестве президента, я продолжу с честью выполнять мандат, доверенный мне гражданами. Прошедший год стал лишь началом, а самые значительные и успешные достижения еще впереди, — заключил он.