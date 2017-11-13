Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
7 неловких вопросов сексологу
В Москве опоздание таксиста привело к стрельбе
Снова о допинге: Сотникову оправдали, а лыжникам не повезло
Чиновница с окладом 3,9 млн в год пожаловалась на низкую зарплату
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
«12 лет за спиной»: Лорак поведала об отношениях с мужем
СМИ: звезда 80-х Катя Семенова сообщила диагноз
Светлана Лобода в нелепом платье-сетке пришла на премию (фото)
45-летняя Дженнифер Гарнер в белом платье блистала на вечере
СМИ: бывшая жена подаёт в суд на Марата Башарова
СМИ: Волочкова в откровенном виде показала подарок
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
13Густой смог окутал Дели
16:46 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Ионину нашли замену в свердловском Заксобрании

Среди «старичков».

Источник: УралИнформБюро

13 ноября определилась дальнейшая судьба мандата депутата Заксобрания Свердловской области, освободившегося после после перехода Дмитрия Ионина в Государственную думу РФ.

По решению Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» вакантное кресло в парламенте Среднего Урала займет Геннадий Ушаков, работавший в предыдущем созыве. Его кандидатура была поддержана единогласно, передает «Уралинформбюро».

Стоит отметить, что Д. Ионин получил место в Госдуме РФ после того, как экс-лидер свердловских эсеров Александр Бурков был назначен врио губернатора Омской области.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Brexit будет стоит Британии 60 миллиардов евро
МОК предъявил Зайцевой обвинения в манипуляциях с пробами
Медведев не скрестил руки для фотографии лидеров стран АСЕАН
Почему Сечин не явился в суд: версии судьи и «Роснефти»
В Думе предложили отказаться от бытового газа в новостройках
На видимой стороне Солнца исчезли пятна
Как поменять профессию после сорока
В Госдуме открылся супермаркет
Спорт
Черчесов — не предсказатель. Как Россия готовится к Испании После поражения от Аргентины сборная России попробует обыграть испанцев в Петербурге
Авто
Обзор нового Mitsubishi, за которым выстроилась очередь Новый кроссовер Mitsubishi всего за $14 000? Неудивительно, что модель Xpander во многих странах мгновенно стала дефицитом
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь