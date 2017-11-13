Ионину нашли замену в свердловском Заксобрании
Среди «старичков».
Среди «старичков».
13 ноября определилась дальнейшая судьба мандата депутата Заксобрания Свердловской области, освободившегося после после перехода Дмитрия Ионина в Государственную думу РФ.
По решению Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия» вакантное кресло в парламенте Среднего Урала займет Геннадий Ушаков, работавший в предыдущем созыве. Его кандидатура была поддержана единогласно, передает «Уралинформбюро».
Стоит отметить, что Д. Ионин получил место в Госдуме РФ после того, как