Федеральные министры остались довольны достижениями Челябинской области

Источник: Uralpress.ru

«Федеральным министрам Челябинская область была представлена очень достойно благодаря обширной программе, — отметил первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин.

Напомним, министр образования и науки РФ Ольга Васильева приняла участие в форуме ректоров России и Казахстана и посетила филиал муниципального Дворца пионеров и школьников, новый детский сад и открывшуюся в этом году в школу в микрорайоне Парковый. По результатам рабочей поездки министр отметила, что система как школьного, так и дополнительного образования в регионе представлена весьма достойно.

Министр здравоохранение Вероника Скворцова посетила перинатальный центр, где ей продемонстрировали все технологии. Она дала высокую оценку как самому объекту, так и квалификации персонала, выстроенной трехуровневой системе родовспоможения в регионе. «Министр Вероника Игоревна Скворцова поддержала идею вхождения Челябинской области в федеральную программу, которая сейчас формируется, по строительству хирургического отделения областной детской больницы», — добавил Евгений Редин.