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16:45 (мск), источник: Uralpress.ru

Федеральные министры остались довольны достижениями Челябинской области

Федеральные министры, посетившие Челябинск в рамках Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, остались довольны достижениями региона.

Источник: Uralpress.ru

«Федеральным министрам Челябинская область была представлена очень достойно благодаря обширной программе, — отметил первый заместитель губернатора Челябинской области Евгений Редин.

Напомним, министр образования и науки РФ Ольга Васильева приняла участие в форуме ректоров России и Казахстана и посетила филиал муниципального Дворца пионеров и школьников, новый детский сад и открывшуюся в этом году в школу в микрорайоне Парковый. По результатам рабочей поездки министр отметила, что система как школьного, так и дополнительного образования в регионе представлена весьма достойно.

Министр здравоохранение Вероника Скворцова посетила перинатальный центр, где ей продемонстрировали все технологии. Она дала высокую оценку как самому объекту, так и квалификации персонала, выстроенной трехуровневой системе родовспоможения в регионе. «Министр Вероника Игоревна Скворцова поддержала идею вхождения Челябинской области в федеральную программу, которая сейчас формируется, по строительству хирургического отделения областной детской больницы», — добавил Евгений Редин.

Министр связи и массовых коммуникаций РФ Николай Никифоров был впечатлен увиденным в Челябинском IT-парке. «Он отметил, что это эффективно работающая бизнес-модель, чего нет в других подобных центрах, и сказал, что будет представлять нашу практику для внедрения в других регионах страны, — уточнил Борис Дубровский.

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