Депутаты рассмотрели бюджет Омска на 2018 год

Доходы городской казны составят 14 млрд 78 млн рублей, расходы — 14,85 млрд рублей, дефицит — 775 млн или 9,8%, что является предельным значением. При этом в последующие годы дефицит прогнозируется сокращать. Верхний предел муниципального долга к 2019 году составит 7,1 млрд рублей, что не осталось без внимания депутатов.

«Муниципальный долг растет, и каждый год мы платим за его обслуживание все больше и больше денег. Надо заботиться о будущем поколении и тенденцию менять, а не использовать дефицит в полном объеме», — призвал депутат Алексей Саяпин.

Но увеличение муниципального долга глава депфина Инна Парыгина объяснила развитием города — строительством школ, детсадов, многоквартирных домов для переселенцев из аварийного жилья.

«Мы принимали решение ежегодно и наращивали дефицит бюджета по причине необходимости выполнения мер по развитию города. Это все стройки — за этот период мы построили три школы, 17 детсадов, три дороги, 19 многоквартирных домов. Нельзя сказать, что мы просто так дефицит проедали. Можно не увеличивать дефицит и улучшать финансовые показатели, но это приведет к ухудшению состояния города. Этот вопрос надо решить иным порядком — у нас недостаточно собственных доходных источников», — подчеркнула Парыгина.

По словам чиновницы, значительное влияние на состояние бюджета оказывает снижение налоговой базы, в частности, по земельному налогу. Вопрос получения дохода от земли интересовал и депутата Саяпина, но в неналоговой части. Парламентарий поинтересовался, возможно ли увеличить доходы от выкупа земельных участков арендаторами, однако такие сделки носят заявительный характер, поэтому спрогнозировать объем поступлений нельзя. При этом, по данным депфина, ежегодно земель выкупается на порядка 100 млн рублей, в этом году план даже был перевыполнен за счет постановления 108-п.

В результате доходную часть проекта бюджета было решено рекомендовать к принятию в первом чтении в неизменном виде — особых нареканий она не вызвала. Над пополнением казны же депутаты совместно с сотрудникам горадминистрации продолжат работать в процессе исполнения бюджета в 2018 году.