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17:09 (мск), источник: ИА Башинформ

Рустэм Хамитов поручил городским властям заняться развитием инфраструктуры микрорайона Нагаево

УФА, 13 ноя 2017. /ИА «Башинформ"/. Администрация Уфы должна скорректировать планы по развитию микрорайона Нагаево и заняться созданием там соответствующей инфраструктуры. Об этом Глава Башкортостана Рустэм Хамитов заявил сегодня на открытии новой школы в Нагаево.

Источник: Башинформ

Руководитель региона отметил, что необходимость возведения нового корпуса школы № 147 была связана с интенсивной застройкой микрорайона. До сегодняшнего дня школьники из Нагаево, а также прилегающих населённых пунктов Жилино и Зинино были вынуждены учиться в здании 1970 года постройки. Рассчитанную на 200 человек школу посещали 700 учащихся, которые занимались в две смены.

Учитывая несоответствие существующего здания современным требованиям, в 2015 году было принято решение о строительстве новой школы на 1 250 мест. Сегодня была введена первая очередь объекта, рассчитанная на 300 мест. В ближайшее время начнётся строительство второй очереди.

— У нас по этому микрорайону, конечно, есть ещё ряд нерешённых вопросов. Не только школа. Нужны детские сады, переезд через железную дорогу. У меня уже достаточно много писем от родителей, жителей, которые просят немедленно, прямо сейчас приступить к его строительству. Но ещё и проекта нет, только идеи витают в воздухе. Это тоже говорит о том, что власть в этом смысле действует с опозданием, — сказал Рустэм Хамитов. — Первая ласточка в виде этой школы есть. Будут и вторая очередь, и переезд, и благоустройство. Пока всё, что мы видим вокруг, напоминает определённую промежуточную стадию, когда нет красоты, хороших дорог, приятного вида на микрорайон. Но всё это будет в будущем.

Глава республики отметил, что городским властям необходимо скорректировать свои планы по развитию строящихся микрорайонов, сделав акцент на создании инфраструктуры.

— Конечно, надо прекращать такие варианты, когда вначале строят огромные жилые комплексы, а потом люди начинают мучиться, потому что ничего нет. На сегодняшний день мы видим, что в ряде микрорайонов, особенно в Уфе, в наших крупных городах Стерлитамаке, Салавате идёт отставание по строительству социальных объектов. Новые микрорайоны в Уфимском районе — там только жильё в чистом поле — и всё. Как людям жить? Как детишек учить? Девелоперы и те структуры, которые крутятся возле строек, заработали. А люди, которые приехали жить, проиграли и просто-напросто очень плохо там себя чувствуют. Транспортный вопрос плохо решается и многое другое, — подчеркнул Рустэм Хамитов. — Пора прекращать такую практику и опережающим темпом строить школы, больницы, поликлиники. Конечно же, мы сейчас должны внести определённые коррективы в части развития микрорайона и его движения вперед. Такую работу надо проводить. Обращаюсь к городским властям, чтобы по-настоящему занялись вопросами благоустройства района и создания соответствующей инфраструктуры.

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