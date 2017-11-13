Рустэм Хамитов поручил городским властям заняться развитием инфраструктуры микрорайона Нагаево

Источник: Башинформ

Руководитель региона отметил, что необходимость возведения нового корпуса школы № 147 была связана с интенсивной застройкой микрорайона. До сегодняшнего дня школьники из Нагаево, а также прилегающих населённых пунктов Жилино и Зинино были вынуждены учиться в здании 1970 года постройки. Рассчитанную на 200 человек школу посещали 700 учащихся, которые занимались в две смены.

Учитывая несоответствие существующего здания современным требованиям, в 2015 году было принято решение о строительстве новой школы на 1 250 мест. Сегодня была введена первая очередь объекта, рассчитанная на 300 мест. В ближайшее время начнётся строительство второй очереди.

— У нас по этому микрорайону, конечно, есть ещё ряд нерешённых вопросов. Не только школа. Нужны детские сады, переезд через железную дорогу. У меня уже достаточно много писем от родителей, жителей, которые просят немедленно, прямо сейчас приступить к его строительству. Но ещё и проекта нет, только идеи витают в воздухе. Это тоже говорит о том, что власть в этом смысле действует с опозданием, — сказал Рустэм Хамитов. — Первая ласточка в виде этой школы есть. Будут и вторая очередь, и переезд, и благоустройство. Пока всё, что мы видим вокруг, напоминает определённую промежуточную стадию, когда нет красоты, хороших дорог, приятного вида на микрорайон. Но всё это будет в будущем.

Глава республики отметил, что городским властям необходимо скорректировать свои планы по развитию строящихся микрорайонов, сделав акцент на создании инфраструктуры.