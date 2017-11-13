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17:21 (мск), источник: Prokazan.ru

Рустам Минниханов разрешил чиновникам работать до 70 лет

Президент РТ Рустам Минниханов подписал поправки к закону о государственной гражданской службе РТ, увеличив предельный возраст нахождения на госслужбе до 70 лет. Документ появился на портале правовой информации РТ.

Закон вступит в силу через 10 дней со дня его опубликования.

Как говорил ранее глава комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Альберта Хабибуллина, речь идет об увеличении предельного возраста для чиновников в категории «руководители» высшей группы должностей государственной службы.

Напомним, данная инициатива является федеральной, о ней стало известно еще в апреле. «Анализ показывает, что гражданин поступает на госслужбу в 40−45 лет, приобретя достаточный жизненный, научный и трудовой опыт. Какое-то время нужно на то, чтобы он осознал, что такое госслужба, потом происходит процесс обучения, тратятся бюджетные деньги. А потом наступает 65-летие, когда он должен покинуть службу, хотя еще готов и может работать», — цитировали «Известия» слова первого зампредседателя Ставропольской думы Дмитрия Судавцова. По его мнению, если пожилые чиновники могут составить конкуренцию молодым, то им нужно позволить работать.

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