Подготовка к Чемпионату мира стала основной темой на встрече Андрея Бочарова с иностранными журналистами

Во встрече приняли участие представители СМИ Болгарии, Бразилии, Эквадора, Франции, Грузии.

«Мы очень дорожим дружескими отношениями со странами, которые вы представляете, очень ценим мир и абсолютно не хотим войны, — заявил Андрей Бочаров. — В нашем регионе нет ни одной семьи, которая не потеряла бы своих близких во Второй мировой войне. Мы понимаем, какова цена Победы, и дорожим ею, и будем делать всё, чтобы сохранить мир. Для нас это — глобальная задача».

Журналистов интересовали самые разные темы, но больше всего вопросов прозвучало о подготовке региона к чемпионату мира по футболу. В частности, представитель Эквадора спросил, какая работа, выполненная к ЧМ-2018, была самой сложной.

«Самая трудная работа та, которую еще не сделали, — ответил Андрей Бочаров. — Когда начинаешь делать ту или иную работу, порой кажется, что невозможно ее выполнить. Но ты понимаешь, какая задача стоит, тебя люди поддерживают, профессионалы, и получается результат. А когда смотришь на уже выполненную работу, кажется, ну что там было делать-то? Поэтому для меня самая трудная работа та, которую еще не сделали, которая впереди».

Напомним, общая программа подготовки Волгограда к ЧМ-2018 включает 63 мероприятия. На сегодняшний день полностью завершено строительство трех гостиниц, введены в эксплуатацию международный пассажирский терминал аэропорта и новая взлетно-посадочная полоса. Завершено возведение вертолетной площадки в волгоградской больнице скорой медицинской помощи № 25, а также создание ряда крупных объектов коммунальной инженерной инфраструктуры. Идет масштабный ремонт и строительство дорог. Завершается строительство стадиона «Волгоград Арена», рассчитанного на 45 тысяч зрителей, и подготовка тренировочных площадок ВГАФК, «Зенит», «Олимпия». Все это станет наследием мирового футбольного первенства, которым жители и гости Волгоградской области будут пользоваться десятилетиями.