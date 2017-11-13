Нижегородская администрация утвердила схему размещения вывесок на фасадах домов в районе ул. Варварской

Архитектурно-художественная концепция улицы Варварской (от площади Минина и Пожарского до площади Свободы) утверждена и.о. главы администрации города Наталией Казачковой 10 ноября 2017 года.

Документом утверждается схема размещения вывесок на фасадах домов №№ 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 27/8, 27А, 27Б, 32, 33, 35, 37, 40, 42, 44 по ул. Варварской, № 2 по ул. Алексеевской, № 35 по ул. Октябрьской, № 5 по ул. Академика Блохиной, №№ 2, 8 по ул. Ковалихинской.

«Концепция предполагает упрощённый порядок размещения вывесок, а также разработку художественных решений, которые позволят гармонично сочетать новые элементы с архитектурными, стилевыми особенностями, цветовым оформлением домов. Информационные конструкции должны сохранять облик здания, его композиционные оси; быть привязанными к входным группам, архитектурным элементам; создавать комфортное визуальное пространство, доносить до потенциального потребителя сведения о деятельности организации», — говорится в документе.