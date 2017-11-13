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20:20 (мск), источник: ТАСС

Путин назвал отношения России и Турции почти полностью восстановленными

Президент Турции в свою очередь отметил, что взаимодействие стран в политической, военной, торговой и в культурно-экономической сферах становится все интенсивнее с каждым днем.

Источник: РИА "Новости"

БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Турции можно считать восстановленными практически в полном объеме. Об этом российский лидер заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Как мы с вами договаривались, в ходе моего визита к вам мы проведем рабочую встречу сегодня. Я благодарен за то, что вы приняли приглашение, действительно, мы совсем рядом, как вы сказали, в часе с небольшим всего полета. Хочу отметить в начале нашей встречи, что наши отношения можно считать восстановленными практически в полном объеме.
Владимир Путин
президент РФ

Со своей стороны президент Турции отметил, что «после начала процесса нормализации между нашими двумя странами частые встречи [лидеров] придают ускорение развитию наших двусторонних отношений». «И наши двусторонние отношения, и сотрудничество в плане решения региональных вопросов предоставляют нам возможность вместе смотреть в будущее», — заявил турецкий лидер.

По его оценке, российско-турецкие отношения в политическом, в военном, в торговом и в культурно-экономическом варианте развиваются все интенсивнее с каждым днем. Он также констатировал, что наряду с личными встречами общение на высшем уровне продолжается в телефонном формате.

Эрдоган проинформировал Путина о своих планах после Сочи отправиться в Кувейт и Катар.

Уверен, что наша сегодняшняя встреча пройдет эффективно и с большим удовлетворением мы отсюда дальше поедем в Кувейт и Катар.
Реджеп Тайип Эрдоган
президент Турции
Путин — Эрдогану: российско-турецкие отношения практически восстановлены
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20:27 (мск)© Ньюстюб
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