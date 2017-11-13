Путин назвал отношения России и Турции почти полностью восстановленными
Президент Турции в свою очередь отметил, что взаимодействие стран в политической, военной, торговой и в
Президент Турции в свою очередь отметил, что взаимодействие стран в политической, военной, торговой и в
БОЧАРОВ РУЧЕЙ, 13 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Турции можно считать восстановленными практически в полном объеме. Об этом российский лидер заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Как мы с вами договаривались, в ходе моего визита к вам мы проведем рабочую встречу сегодня. Я благодарен за то, что вы приняли приглашение, действительно, мы совсем рядом, как вы сказали, в часе с небольшим всего полета. Хочу отметить в начале нашей встречи, что наши отношения можно считать восстановленными практически в полном объеме.
Со своей стороны президент Турции отметил, что «после начала процесса нормализации между нашими двумя странами частые встречи [лидеров] придают ускорение развитию наших двусторонних отношений». «И наши двусторонние отношения, и сотрудничество в плане решения региональных вопросов предоставляют нам возможность вместе смотреть в будущее», — заявил турецкий лидер.
По его оценке,
Эрдоган проинформировал Путина о своих планах после Сочи отправиться в Кувейт и Катар.
Уверен, что наша сегодняшняя встреча пройдет эффективно и с большим удовлетворением мы отсюда дальше поедем в Кувейт и Катар.