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09:51 (мск), источник: ИА REGNUM

В Самарской области подорожал патент

В Самарской области правительство одобрило законопроект регионального минтруда об увеличении стоимости патента с 3100 рублей до 3642.

Источник: РИА "Новости"

Как заверила врио губернатора Дмитрия Азрова врио министра труда, занятости и миграционной политики области Ирина Никишина, подорожание патента «не повлияет значительно на количество мигрантов», передает ИА REGNUM.

Было отмечено, что документ разработан в соответствии с федеральным законодательством, регламентирующим установление коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда, и является способом регулирования численности иностранных работников. В минтруда полагают, что увеличении стоимости патента до 3642 рублей позволит сохранить в 2018 году поступления в областной бюджет НДФЛ от иностранных граждан, работающих по найму, на уровне 2017 года. При этом конкретные данные не уточняются.

По словам Никишиной, в регионе в последние два года поток иностранных граждан снижается, как в целом по стране. Азаров попросил ее объяснить логику решения: почему при том, что поток трудовых мигрантов в Самарскую область сокращается, стоимость патента увеличивается. На что глава ведомства заверила, что повышение стоимости патента не повлияет значительно на количество мигрантов.

«Была приведена стоимость патентов в других субъектах РФ: в Нижегородской области — 4 148 рублей, в Татарстане — 3 661 рубль, в Башкортостане — 3 500 рублей, в Оренбургской области — 3 560, в Саратовской области — 3 447, в Ульяновской области — 3135 рублей», — пояснила она.

«Здесь должен быть очень четкий мониторинг, — подчеркнул Азаров. — Мы можем очень быстро, буквально за два-три года, создать условия для снижения привлекательности региона, но дальше эту тенденцию переламывать будет очень тяжело».

Как сообщало ИА REGNUM, по данным заместителя министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Любови Ивановой, в текущем году наблюдается стабильная ситуация на рынке труда. По состоянию на октябрь численность зарегистрированных безработных сократилась на 27,6% до 16,2 тыс. человек при уровне официальной безработицы 0,9%.

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