Сильвия Раду потребовала избавить Кишинёв от автомобильных пробок в срочном порядке

Разгрузку городского трафика она назвала приоритетом номер один. План действия должны представить к пятнице. В противном случае в мэрии полетят головы. «У меня к вам большая просьба — не ищите оправданий и не рассказывайте мне сказки о том, что у мэрии нет денег, чтобы решить эти проблемы. И не ссылайтесь на бюрократию», — заявила и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.

Горожане подтверждают — пробки в Кишиневе становятся длиннее едва ли не с каждым днем.



«Я езжу с Чекан в центр. На улице Алеку Руссо, Московском проспекте и возле типографии всегда пробки. Особенно в часы пик».



В транспортном управлении сетуют на устаревшую инфраструктуру. И говорят, что решить проблему можно, только построив объездные дороги.



«Город строился с расчетом на на 100 тысяч единиц транспорта максимум. А на сегодняшний день в городе зарегистрировано 300 тысяч автомобилей», — сообщил замглавы транспортного управления Кишинева Виталий Бутучел.



Еще одним приоритетом и.о. мэра назвала уборку города.



«Господа директоры управлений, ответственных за уборку Кишинева, вас много. Один отвечает за зеленые насаждения, второй — за чистоту тротуаров, третий — за уборку улиц. У меня складывается впечатление, что вы скидываете мусор друг другу», — сказала и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.



Горожане с этим тоже согласны.



«Чистым город не назовешь. Даже в центре грязно. Вроде бы каждый день убирают, но то ли людей не хватает, то ли еще в чем-то проблема».



Отчет о готовности столицы к зиме Сильвия Раду потребовала тоже к пятнице. К концу недели столичные власти должны решить вопрос о закупке противогололедных материалов.