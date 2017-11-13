Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Верка Сердючка» высказалась о запрете гастролей в России
В Сибири умер ребенок, которого увезли в тундру после операции
Наоми Кэмпбелл в календаре Pirelli сейчас и 30 лет назад (фото)
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
Состоятельные россияне начали переводить деньги из банков в УК
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
Дочь Гурченко оставила многомиллионное наследство
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
«12 лет за спиной»: Лорак поведала об отношениях с мужем
СМИ: звезда 80-х Катя Семенова сообщила диагноз
49-летняя Валерия в шикарном наряде удивила поклонников
Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие бойфренда
Депутат ЕР: не удастся скрыть от американского народа правды
Киев о резолюции по Крыму: Приближает деоккупацию
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
12Теракт в Нью-Йорке
12Марш в честь парада 7 ноября 1941 года
19:01 (мск), источник: Publika.md

Сильвия Раду потребовала избавить Кишинёв от автомобильных пробок в срочном порядке

Избавить Кишинев от пробок под угрозой увольнения потребовала и.о. столичного мэра у подчиненных.

Источник: Publika.md

Разгрузку городского трафика она назвала приоритетом номер один. План действия должны представить к пятнице. В противном случае в мэрии полетят головы.

«У меня к вам большая просьба — не ищите оправданий и не рассказывайте мне сказки о том, что у мэрии нет денег, чтобы решить эти проблемы. И не ссылайтесь на бюрократию», — заявила и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.

Читайте также
Силвия Раду действует: в примэрии Кишинева грядут увольнения

Горожане подтверждают — пробки в Кишиневе становятся длиннее едва ли не с каждым днем.

«Я езжу с Чекан в центр. На улице Алеку Руссо, Московском проспекте и возле типографии всегда пробки. Особенно в часы пик».

В транспортном управлении сетуют на устаревшую инфраструктуру. И говорят, что решить проблему можно, только построив объездные дороги.

«Город строился с расчетом на на 100 тысяч единиц транспорта максимум. А на сегодняшний день в городе зарегистрировано 300 тысяч автомобилей», — сообщил замглавы транспортного управления Кишинева Виталий Бутучел.

Еще одним приоритетом и.о. мэра назвала уборку города.

«Господа директоры управлений, ответственных за уборку Кишинева, вас много. Один отвечает за зеленые насаждения, второй — за чистоту тротуаров, третий — за уборку улиц. У меня складывается впечатление, что вы скидываете мусор друг другу», — сказала и.о. мэра Кишинёва Сильвия Раду.

Горожане с этим тоже согласны.

«Чистым город не назовешь. Даже в центре грязно. Вроде бы каждый день убирают, но то ли людей не хватает, то ли еще в чем-то проблема».

Отчет о готовности столицы к зиме Сильвия Раду потребовала тоже к пятнице. К концу недели столичные власти должны решить вопрос о закупке противогололедных материалов.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
МОК предъявил Зайцевой обвинения в манипуляциях с пробами
Медведев не скрестил руки для фотографии лидеров стран АСЕАН
В Думе предложили запретить проводить газ в новостройках
Суд не стал повторно отправлять повестку Сечину «Почтой России»
Телеканал RT зарегистрировался иностранным агентом в США
На Солнце исчезли пятна
В Госдуме открылся супермаркет
Спорт
Черчесов — не предсказатель. Как Россия готовится к Испании После поражения от Аргентины сборная России попробует обыграть испанцев в Петербурге
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Студентов выселят из общежитий на время ЧМ-2018
Россиян переведут на онлайн-ипотеку
В Госдуме предлагают принять новые правила обслуживания газового оборудования
Число жертв обрушения дома в Ижевске увеличилось до шести
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь