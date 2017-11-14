Депутаты вернутся в Совет директоров «Омскэлектро»

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Но обсуждение депутатов нового, шестого навеяло и на совсем другой вопрос: куда делись представители городского парламента из Совета директоров акционерного общества?

«С какой цель была расформирована депутатская часть в совете директоров “Омскэлектро”?» — поинтересовался Дмитрий Петренко.

Напомним, ранее в Совете директоров «Омскэлектро» горсовет представляли Вячеслав Васильев, Игорь Петров и Игорь Антропенко (ныне все уже не являются депутатами горсовета). На первом же заседании в марте 2015 года они сорвали кворум, выступив с требованием переизбрать председателя, которым была Инна Парыгина, и получив отказ. Депутаты демонстративно покинули зал, а на тот момент бывший мэром Вячеслав Двораковский распустил Совет директоров. Однако, если после этого мэрия утвердила своих новых представителей, то горсовет этого делать не стал — вопрос дважды снимался с повестки, после чего не поднимался и вовсе.

«Есть норма об участии депутатов, и эта норма выполнялась до 2015 года. Потом депутаты отказались посчитали что существующие меры контроля достаточно. Результаты — предприятие борется и способно за себя постоять. Но эта норма по-прежнему существует, и депутаты могут поучаствовать», — пояснил ситуацию гендиректор «Омскэлектро» Манвел Мажонц.