Собчак поддержала предложение об объединении демократов

Источник: РИА "Новости"

«На этой неделе появились разговоры о необходимости объединения всех демократических кандидатов перед выборами 2018 года. Я полностью поддерживаю этот призыв», — написала она на своем предвыборном сайте.

Собчак призвала «всех демократов: Алексея Навального и Партию Прогресса, Григория Явлинского и партию “Яблоко”, Михаила Касьянова и Партию народной свободы, Андрея Нечаева и партию “Гражданская инициатива”, Бориса Титова и Партию роста, Михаила Ходорковского и “Открытую Россию” и всех, кто считает себя приверженцем демократических идей, свобод и прав человека, объединиться ради одной общей победы».

При этом Собчак не уточнила, что именно она подразумевает под объединением «всех демократов» и идет ли речь о возможном снятии в ходе кампании чьих-либо кандидатур в пользу одного возможного кандидата.

Ранее лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов предложил Явлинскому, Навальному и Собчак создать коалицию на предстоящих президентских выборах. По его мнению, все три кандидата могут выдвинуться в декабре «на съездах партии или собраниях группы избирателей», если власти зарегистрируют более одного кандидата, то коалиция определит единого кандидата демократической оппозиции по заранее выработанному механизму. В понедельник Касьянов вновь повторил свой призыв, аргументировав его тем, что участие оппозиции в президентских выборах может быть эффективным «только, если демократы идут вместе».