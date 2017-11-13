Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Прощай, газ РФ": почему триумф США в Китае так быстро сдулся
7 неловких вопросов сексологу
На Ямале объяснили покупку в дом губернатора унитаза за 8 млн руб
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Одинокие женщины оказались счастливее холостых мужчин
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
Разорвали бы на куски: Симоньян ответила Собчак про санкции
СМИ: Доллар потерял главную опору
Полный топлива бензовоз устроил апокалиптичное ДТП (фото и видео)
Потерял номер: что делать
«12 лет за спиной»: Лорак поведала об отношениях с мужем
СМИ: звезда 80-х Катя Семенова сообщила диагноз
49-летняя Валерия в шикарном наряде удивила поклонников
Ольга Бузова пожаловалась на отсутствие бойфренда
Почему грипп непобедим
Покончил с собой телеведущий Борис Ноткин
Как сэкономить на покупке жилья перед Новым годом
Билл Гейтс купил пустыню, чтобы построить город
Фоторепортажи
13Густой смог окутал Дели
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
22:14 (мск), источник: ТАСС

Собчак поддержала предложение об объединении демократов

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Телеведущая Ксения Собчак, заявившая о намерении принять участие в выборах президента РФ в 2018 году, поддержала предложение об объединении демократических сил в ходе избирательной кампании.

Источник: РИА "Новости"

«На этой неделе появились разговоры о необходимости объединения всех демократических кандидатов перед выборами 2018 года. Я полностью поддерживаю этот призыв», — написала она на своем предвыборном сайте.

Собчак призвала «всех демократов: Алексея Навального и Партию Прогресса, Григория Явлинского и партию “Яблоко”, Михаила Касьянова и Партию народной свободы, Андрея Нечаева и партию “Гражданская инициатива”, Бориса Титова и Партию роста, Михаила Ходорковского и “Открытую Россию” и всех, кто считает себя приверженцем демократических идей, свобод и прав человека, объединиться ради одной общей победы».

При этом Собчак не уточнила, что именно она подразумевает под объединением «всех демократов» и идет ли речь о возможном снятии в ходе кампании чьих-либо кандидатур в пользу одного возможного кандидата.
Читайте также
Собчак запустила предвыборный канал штаба «Я против!»

Ранее лидер партии ПАРНАС Михаил Касьянов предложил Явлинскому, Навальному и Собчак создать коалицию на предстоящих президентских выборах. По его мнению, все три кандидата могут выдвинуться в декабре «на съездах партии или собраниях группы избирателей», если власти зарегистрируют более одного кандидата, то коалиция определит единого кандидата демократической оппозиции по заранее выработанному механизму. В понедельник Касьянов вновь повторил свой призыв, аргументировав его тем, что участие оппозиции в президентских выборах может быть эффективным «только, если демократы идут вместе».

Выборы президента РФ должны пройти 18 марта 2018 года. Официально избирательная кампания должна начаться в период с 7 по 17 декабря, после того, как выборы назначит Совет Федерации. О желании участвовать в президентской кампании уже заявили в том числе основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак и блогер Алексей Навальный. При этом глава ЦИК Элла Памфилова неоднократно разъясняла, что Навальный не может быть кандидатом в президенты на предстоящих выборах из-за имеющейся у него судимости.

Ксения Собчак: мы будем собирать деньги самыми разными способами
Во время загрузки произошла ошибка.
24 октября© Ньюстюб
6 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Стало известно, где похоронят Михаила Задорнова
Прототипом нового американского корабля стал советский ракетоплан БОР-4
МОК предъявил Зайцевой обвинения в манипуляциях с пробами
Медведев не скрестил руки для фотографии лидеров стран АСЕАН
В Думе предложили запретить проводить газ в новостройках
Офшоры в графиках: триллионы, скрытые от посторонних глаз
США показали видео появления у берегов Кореи трех авианосцев
Facebook забанил открытки с «непотребной» птичкой
Спорт
Черчесов — не предсказатель. Как Россия готовится к Испании После поражения от Аргентины сборная России попробует обыграть испанцев в Петербурге
Авто
Мужчина сам проложил дорогу: его оштрафовали на 2,5 млн рублей Помимо неподъемного штрафа, егеря обязали рекультивировать территорию: убрать дорогу и вернуть снятый слой земли на место
Hi-Tech
В «Ростехе» рассказали о боевом искусственном интеллекте Су-35 Искусственный интеллект уже присутствует в новейшем российском боевом самолете
Кино
Басков, Баста, Лобода: все звезды на премии «Золотой граммофон» Гости и победители престижной музыкальной премии блеснули на церемонии в Кремлевском дворце
Недвижимость
Прыжки с парашютом и свадебные церемонии: чем знаменита Останкинская башня
Определены критерии «жилья мечты» для россиян
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
7 самых необычных аэропортов мира (видео)
Леди
В моду вошли пальто из плюшевого медведя (фото) Если пуховики и парки не вписываются в твой гардероб, а надеть шубу не позволяет совесть, предлагаем мотать на ус новый модный тренд — teddy bear coat
Дети
Рисунок 4-летнего сына Павла Воли растрогал соцсети (фото) 38-летний резидент Comedy Club Павел Воля выложил в Сеть «семейный портрет».
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь