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13 ноября, источник: РБК

Путин рассказал об итогах «незабюрокраченной» встречи с Эрдоганом

После окончания встречи с Реджепом Эрдоганом в Сочи Владимир Путин заявил, что подобные переговоры дают хорошие результаты, а встречи с главой Турции проходят «незабюрокраченно». Ранее политики встречались в сентябре в Анкаре.

Источник: РИА "Новости"

После завершения переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи российский лидер Владимир Путин заметил, что практика подобных «неформальных рабочих встреч» с его турецким коллегой приносит хорошие результаты. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров, трансляцию вел телеканал «Россия-24».

«Встречи эти [с Эрдоганом] проходят очень оперативно, незабюрокраченно, без всяких лишних квазидипломатических процедур и протокольных мероприятий», — отметил российский политик, подчеркнув также, что такие переговоры, на его взгляд, завершаются «очень результативно». «Мы очень благодарны нашим турецким друзьям и намерены продолжать такую практику», — заключил президент России.

С главой Турции у него, по его словам, «сложилась очень хорошая практика делового, неформального обмена мнениями», а также «корректировки их планов и подведения итогов предыдущей работы».

Во время последних переговоров стороны, как уточнил Путин, в том числе обсудили совместные меры по снятию остающихся ограничений в торговле сельхозпродукцией.

«В развитие договоренностей по итогам нашей встречи с господином Эрдоганом в Анкаре с 30 октября возобновлен импорт целого ряда продуктов из Турции», — напомнил Путин, заметив также, что в настоящее время «есть все основания полагать, что» России и Турции «удастся полностью компенсировать прошлогодний спад» товарооборота между странами.

Помимо этого в ходе встречи главы государств стороны, как заметил Путин, обсудили ситуацию в Сирии.

«На фоне достигнутых успехов в борьбе с террористами мы с господином президентом [Турции] солидарны в том, что необходимо наращивать усилия по обеспечению долгосрочной нормализации в этой стране», — заметил президент России.

Эрдоган, в свою очередь, отметил, что в данный момент, по его мнению, появилась почва для политического решения конфликта в Сирии.

«Астанинские встречи, а также меморандум по снижению деэскалации, считаем, что внесли определенный вклад в снижение насилия, уменьшение насилия в этом регионе», — пояснил он, подчеркнув также, что во время встречи с Путиным они «пришли к согласию, что на данный момент появилась почва, в ходе которой они могут сосредоточиться на политическом разрешении вопроса».

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Президента России он во время переговоров пригласил на заливку первого бетона АЭС «Аккую» в Турции. Первой реактор этой энергостанции Россия планирует запустить к 2023 году, уточнил Путин. Эрдоган на это отметил, что Анкара «придает большое значение своевременной реализации проекта. Точной даты заливки первого бетона на площадке АЭС «Аккую» он не назвал, заметив только, что это может состояться в «последующие недели». «Росатом» прежде планировал осуществить это в 2018 году. ​ Стороительство этой АЭС в настощий момент осуществляется по схеме BOO, при которой владельцем зарубежной атомной электростанции выступает российская сторона — почти 100% в капитале проектной компании АО «Аккую Нуклеар» владеют компании «Росатома». ​

Также, как добавил турецкий лидер, Анкара продолжает наводить с Москвой контакты «относительно устранения всех имеющихся проблем» по снятию остающихся ограничений в торговле сельхозпродукцией.

Отношения восстановлены: Путин и Эрдоган обсуждают в Сочи планы на будущее
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13 ноября© Ньюстюб
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