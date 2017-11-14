Кадыров поблагодарил российских военных за помощь в эвакуации граждан РФ из Сирии

Источник: РИА "Новости"

«Я признателен командованию нашего военного контингента в Сирии, представители которого исключительно ответственно относятся к данной проблеме, оказывают максимальное содействие в решении сложнейших организационных проблем», — говорится в сообщении.

Кадыров также выразил признательность своему представителю в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатору Зияду Сабсаби за руководство операцией по эвакуации российских граждан из зоны боевых действий.

«Мы не прекратим работу, пока в полной мере не будет выполнена задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным. Не оставим в беде ни одного гражданина РФ!» — добавил глава Чечни.

В понедельник спецборт доставил из Сирии в Чечню более 40 женщин и детей. Все расходы по поиску и возвращению российских граждан на родину в этом и других случаях взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова.