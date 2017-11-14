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03:24 (мск), источник: ТАСС

Кадыров поблагодарил российских военных за помощь в эвакуации граждан РФ из Сирии

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров поблагодарил российских военных за содействие в организации возвращения россиянок и их детей из Сирии и Ирака. Об этом в понедельник он написал на своей странице в Instagram.

Источник: РИА "Новости"

«Я признателен командованию нашего военного контингента в Сирии, представители которого исключительно ответственно относятся к данной проблеме, оказывают максимальное содействие в решении сложнейших организационных проблем», — говорится в сообщении.

Кадыров также выразил признательность своему представителю в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатору Зияду Сабсаби за руководство операцией по эвакуации российских граждан из зоны боевых действий.

«Мы не прекратим работу, пока в полной мере не будет выполнена задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным. Не оставим в беде ни одного гражданина РФ!» — добавил глава Чечни.

В понедельник спецборт доставил из Сирии в Чечню более 40 женщин и детей. Все расходы по поиску и возвращению российских граждан на родину в этом и других случаях взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова.

По информации уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Анны Кузнецовой, в зоне боевых действий в Сирии и Ираке остаются около 500 несовершеннолетних граждан России.

Более 40 женщин и детей вернулись в Россию из Сирии
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13 ноября© Ньюстюб
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