Психологи Восточного военного округа выяснили, сколько новобранцев хотели служить в армии

Специалисты провели с молодыми людьми беседы, также использовался метод наблюдения, анализ независимых характеристик и документов.

Сейчас тесты прошли более 2,7 тысяч призывников. Выяснилось, что около 97% из них пошли служить с желанием.

До призыва около 51% новобранцев учились, свыше 300 человек успели получить высшее образование, среднее имеют около 50% призывников, общее основное — 25%. 11 классов окончили более 500 военнослужащих. Свыше 45% призывников до службы по призыву работали.