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03:25 (мск), источник: Губерния онлайн

Психологи Восточного военного округа выяснили, сколько новобранцев хотели служить в армии

В Восточном военном округе психологи и социологи начали тестирование новобранцев, прибывших в войсках в ходе осеннего призыва.

Специалисты провели с молодыми людьми беседы, также использовался метод наблюдения, анализ независимых характеристик и документов.

Сейчас тесты прошли более 2,7 тысяч призывников. Выяснилось, что около 97% из них пошли служить с желанием.

До призыва около 51% новобранцев учились, свыше 300 человек успели получить высшее образование, среднее имеют около 50% призывников, общее основное — 25%. 11 классов окончили более 500 военнослужащих. Свыше 45% призывников до службы по призыву работали.

Более 59% молодых людей отнесли себя к числу верующих, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ВВО.

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