Психологи Восточного военного округа выяснили, сколько новобранцев хотели служить в армии
В Восточном военном округе психологи и социологи начали тестирование новобранцев, прибывших в войсках в ходе осеннего призыва.
В Восточном военном округе психологи и социологи начали тестирование новобранцев, прибывших в войсках в ходе осеннего призыва.
Специалисты провели с молодыми людьми беседы, также использовался метод наблюдения, анализ независимых характеристик и документов.
Сейчас тесты прошли более 2,7 тысяч призывников. Выяснилось, что около 97% из них пошли служить с желанием.
До призыва около 51% новобранцев учились, свыше 300 человек успели получить высшее образование, среднее имеют около 50% призывников, общее основное — 25%. 11 классов окончили более 500 военнослужащих. Свыше 45% призывников до службы по призыву работали.
Более 59% молодых людей отнесли себя к числу верующих, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на