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03:36 (мск), источник: VLADNEWS

Мэр гавайского округа за­ин­те­ресо­вал­ся Вла­дивос­то­ком

Кауаи Бернард Карвало намерен установить побратимские связи.

Источник: Reuters

Гавайский мэр Кауаи Бернард Карвало планирует развивать побратимские отношения с Владивостоком, сообщает РИА VladNews. О своих намерениях он заявил на выступлении, посвященном 200-летию основания российских поселений на Гавайях форуме в конференц-зале отеля «Катриярд-Кауаи» в городе Капаа.

Кауаи Бернард Карвало рассказал, что предпринимал попытки и ранее, но инициатива не была завершена. Сейчас же он надеется, что дело будет доведено до конца.

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