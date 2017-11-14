Гавайский мэр Кауаи Бернард Карвало планирует развивать побратимские отношения с Владивостоком, сообщает РИА VladNews. О своих намерениях он заявил на выступлении, посвященном 200-летию основания российских поселений на Гавайях форуме в конференц-зале отеля «Катриярд-Кауаи» в городе Капаа.

Кауаи Бернард Карвало рассказал, что предпринимал попытки и ранее, но инициатива не была завершена. Сейчас же он надеется, что дело будет доведено до конца.