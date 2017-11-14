Андрей Тарасенко отправился в рабочую поездку по Артему
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко во вторник, 14 ноября, совершит рабочую поездку в Артемовский городской округ.
Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко во вторник, 14 ноября, совершит рабочую поездку в Артемовский городской округ.
В ходе визита глава региона побывает на ряде сельскохозяйственных предприятий — птицефабрике в селе Суражевка, ЗАО «Михайловский бройлер», АО гормолокозавод «Артемовский», осмотрит сельскохозугодья, расположенные на территории муниципалитета.
Кроме того, Андрей Тарасенко намерен посетить
Также в планах у главы региона — провести встречи с депутатами Артема и главой муниципалитета.