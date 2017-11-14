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03:44 (мск), источник: Вести Приморье

Андрей Тарасенко отправился в рабочую поездку по Артему

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Андрей Тарасенко во вторник, 14 ноября, совершит рабочую поездку в Артемовский городской округ.

Источник: РИА "Новости"

В ходе визита глава региона побывает на ряде сельскохозяйственных предприятий — птицефабрике в селе Суражевка, ЗАО «Михайловский бройлер», АО гормолокозавод «Артемовский», осмотрит сельскохозугодья, расположенные на территории муниципалитета.

Кроме того, Андрей Тарасенко намерен посетить российско-китайское предприятие по производству грузовых автомобилей «FAW» и туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо», а также проинспектировать дома, построенные в рамках программы «Переселение из аварийного и ветхого жилья».

Также в планах у главы региона — провести встречи с депутатами Артема и главой муниципалитета.

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