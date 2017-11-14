Андрей Тарасенко отправился в рабочую поездку по Артему

Источник: РИА "Новости"

В ходе визита глава региона побывает на ряде сельскохозяйственных предприятий — птицефабрике в селе Суражевка, ЗАО «Михайловский бройлер», АО гормолокозавод «Артемовский», осмотрит сельскохозугодья, расположенные на территории муниципалитета.

Кроме того, Андрей Тарасенко намерен посетить российско-китайское предприятие по производству грузовых автомобилей «FAW» и туристско-рекреационный кластер «Приморское кольцо», а также проинспектировать дома, построенные в рамках программы «Переселение из аварийного и ветхого жилья».