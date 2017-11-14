Дума Владивостока объявит конкурс на сити-менеджера
Депутаты рассмотрят вопрос формирования конкурсной комиссии.
Депутаты рассмотрят вопрос формирования конкурсной комиссии.
Сегодня, 14 ноября, состоится заседание Думы Владивостока, на котором будет объявлен конкурс на замещение должности главы города Владивостока, сообщили РИА VladNews в
Напомним, что неделею назад Андрей Брик уже объявил о начале процедуры формирования комиссии, которая должна быть сформирована в течение 20 дней. После утверждения состава комиссии, в течение 55 дней будет проходить отбор кандидатур на должность главы города, в частности проверка представленных документов.
Согласно муниципальной реформе, новый глава города (сити-менеджер по контракту) будет избран думой Владивостока по представлению конкурсной комиссии. Комиссия будет состоять из 4 человек от думы и 4 — от губернатора Приморского края.