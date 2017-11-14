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03:51 (мск), источник: VLADNEWS

Дума Вла­дивос­то­ка объявит конкурс на си­ти-ме­нед­же­ра

Депутаты рассмотрят вопрос формирования конкурсной комиссии.

Источник: Reuters

Сегодня, 14 ноября, состоится заседание Думы Владивостока, на котором будет объявлен конкурс на замещение должности главы города Владивостока, сообщили РИА VladNews в пресс-службе Думы. Также депутаты обсудят вопрос формирования конкурсной комиссии по выборам нового главы Владивостока.

Напомним, что неделею назад Андрей Брик уже объявил о начале процедуры формирования комиссии, которая должна быть сформирована в течение 20 дней. После утверждения состава комиссии, в течение 55 дней будет проходить отбор кандидатур на должность главы города, в частности проверка представленных документов.

Согласно муниципальной реформе, новый глава города (сити-менеджер по контракту) будет избран думой Владивостока по представлению конкурсной комиссии. Комиссия будет состоять из 4 человек от думы и 4 — от губернатора Приморского края.

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