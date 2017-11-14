Источник: Reuters

Сегодня, 14 ноября, состоится заседание Думы Владивостока, на котором будет объявлен конкурс на замещение должности главы города Владивостока, сообщили РИА VladNews в пресс-службе Думы. Также депутаты обсудят вопрос формирования конкурсной комиссии по выборам нового главы Владивостока.

Напомним, что неделею назад Андрей Брик уже объявил о начале процедуры формирования комиссии, которая должна быть сформирована в течение 20 дней. После утверждения состава комиссии, в течение 55 дней будет проходить отбор кандидатур на должность главы города, в частности проверка представленных документов.