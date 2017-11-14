Премьер-министр Узбекистана посетит Германию

Источник: Uzdaily.uz

По данным пресс-службы МИД Узбекистане, делегация проведет встречи с премьер-министром Федеральной земли Бавария Хорстом Зеехофером и другими официальными лицами в Мюнхене.

Делегация Узбекистана примет участие в заседаниях Восточного комитета немецкой экономики, Германо-узбекского делового совета.

Официальные лица Узбекистана проведет переговоры с руководителями Германского банка развития KfW и ведущих компаний ФРГ.

Члены делегации посетят некоторые крупные предприятия, обладающие современными технологиями и заинтересованными в сотрудничестве с нашей страной.