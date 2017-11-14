Премьер-министр Узбекистана посетит Германию
Делегация Узбекистана во главе с
Делегация Узбекистана во главе с
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Делегация Узбекистана примет участие в заседаниях Восточного комитета немецкой экономики,
Официальные лица Узбекистана проведет переговоры с руководителями Германского банка развития KfW и ведущих компаний ФРГ.
Члены делегации посетят некоторые крупные предприятия, обладающие современными технологиями и заинтересованными в сотрудничестве с нашей страной.
В рамках визита также состоится