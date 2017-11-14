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07:08 (мск), источник: Uzdaily.uz

Премьер-министр Узбекистана посетит Германию

Делегация Узбекистана во главе с премьер-министром Абдуллой Ариповым с 14 по 17 ноября 2017 года посетит Германию.

Источник: Uzdaily.uz

По данным пресс-службы МИД Узбекистане, делегация проведет встречи с премьер-министром Федеральной земли Бавария Хорстом Зеехофером и другими официальными лицами в Мюнхене.

Делегация Узбекистана примет участие в заседаниях Восточного комитета немецкой экономики, Германо-узбекского делового совета.

Официальные лица Узбекистана проведет переговоры с руководителями Германского банка развития KfW и ведущих компаний ФРГ.

Члены делегации посетят некоторые крупные предприятия, обладающие современными технологиями и заинтересованными в сотрудничестве с нашей страной.

В рамках визита также состоится узбекско-германский бизнес-форум. По итогам визита будет подписан ряд документов, направленных на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в сферах экономики и инвестиций.

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