Пентагон связал вывод войск коалиции из Сирии с успехами женевского процесса

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«Мы не собираемся уходить сразу же, — цитирует министра оборонное ведомство. — Силы коалиции будут ждать, пока не будет достигнут успех на женевских переговорах». Он призвал искать дипломатическое решение ситуации в арабской республике.

По словам Мэттиса, целью международной коалиции в Сирии и Ираке была борьба с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и поиск дипломатического выхода из гражданской войны в Сирии.

«Мы собираемся убедиться в создании хороших условий для дипломатического урегулирования [сирийского конфликта]», — отметил глава Пентагона, добавив, что война против ИГ будет выиграна, «когда местные жители смогут сделать это сами». При этом Мэттис отказался отвечать на вопрос о присутствии в этом районе иранских сил. Очередной раунд женевских переговоров намечен на 28 ноября.

Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад ранее заявил, что американское военное присутствие в Сирии является «незаконным и неприемлемым»,

так как оно не было одобрено правительством арабской республики. По его словам, США «следует вывести своих военных, иначе сирийская армия будет рассматривать их как враждебную силу».

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В Дананге (Вьетнам) 11 ноября в кулуарах саммита АТЭС российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп сделали совместное заявление по Сирии. В документе говорится о том, что «президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, они подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254».