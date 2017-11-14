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05:20 (мск), источник: ТАСС

Пентагон связал вывод войск коалиции из Сирии с успехами женевского процесса

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Американский министр обороны Джеймс Мэттис связал в понедельник вывод войск возглавляемой США международной антитеррористической коалиции из Сирии с успехами Женевского процесса по урегулированию сирийского конфликта. С такими словами он выступил перед журналистами в Пентагоне.

Источник: Reuters

«Мы не собираемся уходить сразу же, — цитирует министра оборонное ведомство. — Силы коалиции будут ждать, пока не будет достигнут успех на женевских переговорах». Он призвал искать дипломатическое решение ситуации в арабской республике.

По словам Мэттиса, целью международной коалиции в Сирии и Ираке была борьба с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) и поиск дипломатического выхода из гражданской войны в Сирии.

«Мы собираемся убедиться в создании хороших условий для дипломатического урегулирования [сирийского конфликта]», — отметил глава Пентагона, добавив, что война против ИГ будет выиграна, «когда местные жители смогут сделать это сами». При этом Мэттис отказался отвечать на вопрос о присутствии в этом районе иранских сил. Очередной раунд женевских переговоров намечен на 28 ноября.

Заместитель министра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад ранее заявил, что американское военное присутствие в Сирии является «незаконным и неприемлемым»,

так как оно не было одобрено правительством арабской республики. По его словам, США «следует вывести своих военных, иначе сирийская армия будет рассматривать их как враждебную силу».

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В Дананге (Вьетнам) 11 ноября в кулуарах саммита АТЭС российский президент Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп сделали совместное заявление по Сирии. В документе говорится о том, что «президенты согласились, что конфликт в Сирии не имеет военного решения, они подтвердили, что окончательное политическое урегулирование конфликта должно быть найдено в рамках женевского процесса в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2254».

Путин и Трамп также отметили недавнее заявление сирийского президента Башара Асада о приверженности женевскому процессу, конституционной реформе и выборам в соответствии с резолюцией СБ ООН 2254. Согласно тексту совместного заявления, лидеры стран подтвердили, что «данные шаги предполагают полное выполнение резолюции СБ ООН 2254, включая конституционную реформу и свободные и справедливые выборы под надзором ООН при соблюдении самых высоких международных стандартов транспарентности и подотчетности, при предоставлении всем сирийцам, в том числе членам диаспоры, права принимать в них участие».

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24 октября© Ньюстюб
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