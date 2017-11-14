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05:41 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Суд отказал депутату ЗС Эдуарду Дикунову в удовлетворении иска к губернатору Приангарья

Парламентарий получил все запрашиваемые им материалы.

Источник: IrkutskMedia.ru

Кировский районный суд отказал депутату Законодательного собрания Иркутской области Эдуарду Дикунову в удовлетворении иска о признании незаконным бездействия губернатора региона, выразившемся в нерассмотрении обращения парламентария. Об этом сообщили в главном правовом управлении губернатора и правительства Иркутской области, которое представляло интересы главы региона в суде. Ранее парламентарий посчитал ущемленными свои права на предоставление информации — он обращался в министерство имущественных отношений региона за предоставлением реестра государственной собственности. Все запрашиваемые Эдуардом Дикуновым сведения были ему предоставлены. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.

«Министерство имущественных отношений направило Эдуарду Дикунову все запрашиваемые им материалы. Кроме того, направлено письмо за подписью главы региона», — пояснила начальник главного правового управления губернатора и правительства Иркутской области Татьяна Ушакова.

Учитывая эти факты, судом принято решение об отказе в удовлетворении искового заявления народного избранника.

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