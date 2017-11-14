Суд отказал депутату ЗС Эдуарду Дикунову в удовлетворении иска к губернатору Приангарья
Парламентарий получил все запрашиваемые им материалы.
Парламентарий получил все запрашиваемые им материалы.
Кировский районный суд отказал депутату Законодательного собрания Иркутской области Эдуарду Дикунову в удовлетворении иска о признании незаконным бездействия губернатора региона, выразившемся в нерассмотрении обращения парламентария. Об этом сообщили в главном правовом управлении губернатора и правительства Иркутской области, которое представляло интересы главы региона в суде. Ранее парламентарий посчитал ущемленными свои права на предоставление информации — он обращался в министерство имущественных отношений региона за предоставлением реестра государственной собственности. Все запрашиваемые Эдуардом Дикуновым сведения были ему предоставлены. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«Министерство имущественных отношений направило Эдуарду Дикунову все запрашиваемые им материалы. Кроме того, направлено письмо за подписью главы региона», — пояснила начальник главного правового управления губернатора и правительства Иркутской области Татьяна Ушакова.
Учитывая эти факты, судом принято решение об отказе в удовлетворении искового заявления народного избранника.