Суд отказал депутату ЗС Эдуарду Дикунову в удовлетворении иска к губернатору Приангарья

Кировский районный суд отказал депутату Законодательного собрания Иркутской области Эдуарду Дикунову в удовлетворении иска о признании незаконным бездействия губернатора региона, выразившемся в нерассмотрении обращения парламентария. Об этом сообщили в главном правовом управлении губернатора и правительства Иркутской области, которое представляло интересы главы региона в суде. Ранее парламентарий посчитал ущемленными свои права на предоставление информации — он обращался в министерство имущественных отношений региона за предоставлением реестра государственной собственности. Все запрашиваемые Эдуардом Дикуновым сведения были ему предоставлены. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу правительства Иркутской области.