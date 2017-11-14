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06:25 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Иркутскую ракетную дивизию оснащают ракетным комплексом «Ярс»

Данная модернизация ракетных войск стратегического назначения завершится к 2026 году.

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутская ракетная дивизия получит на вооружение ракетный комплекс «Ярс», сейчас осуществляется замена РК «Тополь». В целом данная модернизация ракетных войск стратегического назначения в России закончится к 2026 году, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

По его словам, это позволит сформировать перспективную группировку РВСН, позволяющую эффективно обеспечивать ядерное сдерживание в обозримом будущем, пишет газета «Известия».

«По его словам, в настоящий момент завершено переоснащение Новосибирского, Нижнетагильского и Тейковского соединений. Идет замена РК “Тополь” в Йошкар-Олинской и Иркутской ракетных дивизиях», — говорится в сообщении.

Сергей Каракаев подчеркнул, что в состав группировки РВСН входят порядка 400 межконтинентальных баллистических ракет. В боевом составе РВСН сосредоточено более 60% носителей стратегического оружия, что соответствует договору о СНВ.

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