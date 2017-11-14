Иркутскую ракетную дивизию оснащают ракетным комплексом «Ярс»
Данная модернизация ракетных войск стратегического назначения завершится к 2026 году.
Данная модернизация ракетных войск стратегического назначения завершится к 2026 году.
Иркутская ракетная дивизия получит на вооружение ракетный комплекс «Ярс», сейчас осуществляется замена РК «Тополь». В целом данная модернизация ракетных войск стратегического назначения в России закончится к 2026 году, заявил командующий РВСН
По его словам, это позволит сформировать перспективную группировку РВСН, позволяющую эффективно обеспечивать ядерное сдерживание в обозримом будущем, пишет газета «Известия».
«По его словам, в настоящий момент завершено переоснащение Новосибирского, Нижнетагильского и Тейковского соединений. Идет замена РК “Тополь” в
Сергей Каракаев подчеркнул, что в состав группировки РВСН входят порядка 400 межконтинентальных баллистических ракет. В боевом составе РВСН сосредоточено более 60% носителей стратегического оружия, что соответствует договору о СНВ.