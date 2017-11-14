Представитель президента Меняйло приедет с инспекцией в Красноярский край
Он проверит проблемные объекты в регионе.
Он проверит проблемные объекты в регионе.
Полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло прилетит в Красноярский край с рабочим визитом. Информация об этом появилась сегодня на сайте полпредства.
Так, в поселке Стрелка Меняйло проверит, как идет строительство домов для погорельцев.
Еще одно совещание полпред проведет в Норильске. Рабочий визит связан со строительством перинатального центра. По срокам объект должны сдать уже в декабре, однако его строительство пока затягивается.
«Кроме того, полпред проведет рабочее совещание с руководителями правоохранительных органов Красноярского края», — говорится в сообщении.
Завтра Меняйло вернется с северных территорий в Красноярск. В городе он проинспектирует объекты зимней Универсиады-2019 и встретится с краевыми властями.