Представитель президента Меняйло приедет с инспекцией в Красноярский край

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло прилетит в Красноярский край с рабочим визитом. Информация об этом появилась сегодня на сайте полпредства.

Так, в поселке Стрелка Меняйло проверит, как идет строительство домов для погорельцев. Из-за весенних пожаров в населенном пункте без жилья остались 245 семей.

Еще одно совещание полпред проведет в Норильске. Рабочий визит связан со строительством перинатального центра. По срокам объект должны сдать уже в декабре, однако его строительство пока затягивается.

«Кроме того, полпред проведет рабочее совещание с руководителями правоохранительных органов Красноярского края», — говорится в сообщении.