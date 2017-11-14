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06:28 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Представитель президента Меняйло приедет с инспекцией в Красноярский край

Он проверит проблемные объекты в регионе.

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло прилетит в Красноярский край с рабочим визитом. Информация об этом появилась сегодня на сайте полпредства.

Так, в поселке Стрелка Меняйло проверит, как идет строительство домов для погорельцев. Из-за весенних пожаров в населенном пункте без жилья остались 245 семей.

Еще одно совещание полпред проведет в Норильске. Рабочий визит связан со строительством перинатального центра. По срокам объект должны сдать уже в декабре, однако его строительство пока затягивается.

«Кроме того, полпред проведет рабочее совещание с руководителями правоохранительных органов Красноярского края», — говорится в сообщении.

Завтра Меняйло вернется с северных территорий в Красноярск. В городе он проинспектирует объекты зимней Универсиады-2019 и встретится с краевыми властями.

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