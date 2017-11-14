Хабаровский край возглавил рейтинг регионов-взяточников в ДФО

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 ноября, AmurMedia.

Хабаровский край возглавил рейтинг регионов ДФО по числу предлагаемых взяток. Такие данные приводит Генпрокуратура России на портале правовой статистики, передает ИА AmurMedia.

Рейтинг регионов по количеству зарегистрированных преступлений о даче взятки составила Генпрокуратура России по итогам января-сентября этого года.

Возглавила список Москва, где правоохранители выявили 132 факта дачи взятки. В тройку лидеров вошли Смоленская (102) и Московская области (97).

За ними в рейтинге идут Волгоградская область (74), Краснодарский край (73) и Санкт-Петербург, в котором зарегистрировано 50 случаев взяточничества. Замыкают десятку Брянская область и Республика Карелия, где произошло по 39 таких преступлений.

Ни одного случая о даче взятки не установлено в Магаданской области, Чукотском АО и Еврейской АО.