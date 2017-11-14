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06:33 (мск), источник: AmurMedia.ru

Хабаровский край возглавил рейтинг регионов-взяточников в ДФО

Такие данные приводит Генпрокуратура.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 14 ноября, AmurMedia.

Хабаровский край возглавил рейтинг регионов ДФО по числу предлагаемых взяток. Такие данные приводит Генпрокуратура России на портале правовой статистики, передает ИА AmurMedia.

Рейтинг регионов по количеству зарегистрированных преступлений о даче взятки составила Генпрокуратура России по итогам января-сентября этого года.

Возглавила список Москва, где правоохранители выявили 132 факта дачи взятки. В тройку лидеров вошли Смоленская (102) и Московская области (97).

За ними в рейтинге идут Волгоградская область (74), Краснодарский край (73) и Санкт-Петербург, в котором зарегистрировано 50 случаев взяточничества. Замыкают десятку Брянская область и Республика Карелия, где произошло по 39 таких преступлений.

Ни одного случая о даче взятки не установлено в Магаданской области, Чукотском АО и Еврейской АО.

На Дальнем Востоке по количеству случаев коррупции в 2017 году лидирует Хабаровский край — 34 факта взятки. Второе место занял Приморский край (33) и третье — Сахалинская область (27). В других субъектах ДФО случаев взяточничества зафиксировано намного меньше: Амурская область — семь случаев, Республика Саха (Якутия) — шесть, Камчатский край — два случая взятки. В оставшихся регионах — Чукотский АО, Еврейская АО и Магаданская область, отсутствуют преступления такого типа.

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