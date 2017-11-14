Благоустройство Челябинска продолжат и после визита Путина

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Как стало известно корреспонденту ГТРК «Южный Урал», администрация Челябинска планирует завершить в следующем году реконструкцию рекламного пространства, торговых павильонов, а также благоустройство скверов, парков и дворовых территорий.

В этом году в южноуральской столице привели в порядок 182 двора и 7 скверов и спортивных площадок. Как отметил мэр Евгений Тефтелев, в 2018 году продолжится и программа «Безопасные дороги». На ее реализацию областной центр получит 700 млн федеральных денег.

«Завершился первый этап работ по замене остановочных комплексов, сейчас переходим к проведению конкурса на остановочные комплексы по гостевому маршруту, и по его итогам продолжим установку новых комплексов в Челябинске, а также наведение порядка с размещением стационарных и нестационарных ларьков и киосков», — добавил Тефтелев.