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07:25 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Благоустройство Челябинска продолжат и после визита Путина

Работа по благоустройству Челябинска, которая активно шла в последнее время, не будет остановлена. Этого потребовал глава региона.

Источник: Reuters

Как стало известно корреспонденту ГТРК «Южный Урал», администрация Челябинска планирует завершить в следующем году реконструкцию рекламного пространства, торговых павильонов, а также благоустройство скверов, парков и дворовых территорий.

В этом году в южноуральской столице привели в порядок 182 двора и 7 скверов и спортивных площадок. Как отметил мэр Евгений Тефтелев, в 2018 году продолжится и программа «Безопасные дороги». На ее реализацию областной центр получит 700 млн федеральных денег.

«Завершился первый этап работ по замене остановочных комплексов, сейчас переходим к проведению конкурса на остановочные комплексы по гостевому маршруту, и по его итогам продолжим установку новых комплексов в Челябинске, а также наведение порядка с размещением стационарных и нестационарных ларьков и киосков», — добавил Тефтелев.

Как заметил на это глава региона, жители города должны убедиться, что это повседневная работа, не связанная с каким-то событием или компанией.

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