Ирек Ялалов объяснил, почему есть проблемы с восстановлением старых домов
Оказалось, что «квадрат» восстановленного жилья обходится мэрии в 120 тысяч.
Оказалось, что «квадрат» восстановленного жилья обходится мэрии в 120 тысяч.
— Восстановление исторических памятников дело очень дорогое. Например, квадрат восстановленного дома обходится нам примерно в 120 тысяч рублей. Это в
Кроме того,
— На такие уловки часто попадаются гости города. Вроде стоит старый дом с кирпичной кладкой. А на деле это новострой, возведенный