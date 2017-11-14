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07:20 (мск), источник: Комсомольская правда

Ирек Ялалов объяснил, почему есть проблемы с восстановлением старых домов

Оказалось, что «квадрат» восстановленного жилья обходится мэрии в 120 тысяч.

Источник: Пресс-служба Администрации Уфы

— Восстановление исторических памятников дело очень дорогое. Например, квадрат восстановленного дома обходится нам примерно в 120 тысяч рублей. Это в два-три раза дороже цены строительства нового жилья. В бюджете таких больших денег нет. Мы стараемся восстановить все значимые объекты, которые относятся к истории города, — объяснил Ялалов.

Кроме того, сити-менеджер отметил, что в Уфе иногда строят новые дома, которые выглядят как старые.

— На такие уловки часто попадаются гости города. Вроде стоит старый дом с кирпичной кладкой. А на деле это новострой, возведенный каких-то десять лет назад.

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