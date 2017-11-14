Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках «подорвать свободные общества»
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Британский
Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU — Британский
Выступая на банкете
«Глава британского правительства заявила, что Москва запускает фейковые новости, чтобы “посеять раздор на Западе”. По словам Терезы Мэй, хотя Лондон не хочет “вечной конфронтации” с Россией, Британия намерена защищать свои интересы», — отмечается в сообщении.
«Россия неоднократно нарушала национальное воздушное пространство нескольких европейских стран и проводила целенаправленную кампанию кибершпионажа и раскола», — утверждала Мэй, которую цитирует BBC.
«Это включало в себя, в том числе, вмешательство в выборы и хакерскую атаку на министерство обороны Дании и бундестаг», — также утверждала Т. Мэй.
«Мы предпримем необходимые меры для противодействия российской деятельности», — заявила Мэй.
«Но это не те отношения с Россией, которых мы хотим», — добавила британский премьер. «Мы не хотим возвращаться к холодной войне или находиться в состоянии постоянной конфронтации», — сказала она.