Британский премьер-министр Мэй обвинила РФ в попытках «подорвать свободные общества»

Источник: Reuters

Выступая на банкете лорд-мэра лондонского Сити, премьер-министр сказала, что власти РФ пытаются «подорвать свободные общества».

«Глава британского правительства заявила, что Москва запускает фейковые новости, чтобы “посеять раздор на Западе”. По словам Терезы Мэй, хотя Лондон не хочет “вечной конфронтации” с Россией, Британия намерена защищать свои интересы», — отмечается в сообщении.

«Россия неоднократно нарушала национальное воздушное пространство нескольких европейских стран и проводила целенаправленную кампанию кибершпионажа и раскола», — утверждала Мэй, которую цитирует BBC.

«Это включало в себя, в том числе, вмешательство в выборы и хакерскую атаку на министерство обороны Дании и бундестаг», — также утверждала Т. Мэй.

«Мы предпримем необходимые меры для противодействия российской деятельности», — заявила Мэй.