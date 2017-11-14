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08:03 (мск), источник: Om1.ru

Министр сельского хозяйства Чекусов прорекламировал Омскую область в Финляндии

После чего омскую делегацию свозили на передовую финскую молочную ферму, где вырастили одного из трёх лучших в мире быков-производителей.

Делегация из Омской области во главе с министром сельского хозяйства Максимом Чекусовым побывала в Финляндии. На мероприятии «Дни регионов России в Финляндии» Чекусов презентовал экономический и инвестиционный потенциал Омской области.

Как сообщает официальный портал «Омская губерния», перспективами заинтересовалось несколько финских компаний. Это Ассоциация племенного скотоводства FABA, Союз консультационных центров ProAgria, Информационно-расчётный центр Mtech. На месте прошли переговоры с министерством сельского и лесного хозяйства Финляндии, а также с производителем агротехники Aimo Kortteen Konepaja.

Затем финские аграрии повезли омичей на экскурсии по предприятиям животноводства, пищевой промышленности и сельхозмашиностроения. В их число вошло молочное хозяйство Viehko Oy — один из ведущих производителей молока в стране. Руководитель хозяйства Юхан Лемола похвастался: именно здесь вырастили одного из трёх лучших в мире быков-производителей, а с 2011 года хозяйство не покупает скот извне.

Отметим, что Финляндия уже входит в число торговых партнёров Омской области. В нашем регионе имеется несколько официальных дилеров, которые продают омским фермерам финскую сельхозтехнику.

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