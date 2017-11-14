Министр сельского хозяйства Чекусов прорекламировал Омскую область в Финляндии
После чего омскую делегацию свозили на передовую финскую молочную ферму, где вырастили одного из трёх лучших в мире
После чего омскую делегацию свозили на передовую финскую молочную ферму, где вырастили одного из трёх лучших в мире
Делегация из Омской области во главе с министром сельского хозяйства Максимом Чекусовым побывала в Финляндии. На мероприятии «Дни регионов России в Финляндии» Чекусов презентовал экономический и инвестиционный потенциал Омской области.
Как сообщает официальный портал «Омская губерния», перспективами заинтересовалось несколько финских компаний. Это Ассоциация племенного скотоводства FABA, Союз консультационных центров ProAgria,
Затем финские аграрии повезли омичей на экскурсии по предприятиям животноводства, пищевой промышленности и сельхозмашиностроения. В их число вошло молочное хозяйство Viehko Oy — один из ведущих производителей молока в стране. Руководитель хозяйства Юхан Лемола похвастался: именно здесь вырастили одного из трёх лучших в мире
Отметим, что Финляндия уже входит в число торговых партнёров Омской области. В нашем регионе имеется несколько официальных дилеров, которые продают омским фермерам финскую сельхозтехнику.