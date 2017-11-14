Президент поручил пересмотреть деятельность Госкомгеологии

Под председательством Шавката Мирзиёева 13 ноября состоялось совещание, посвященное вопросам повышения эффективности геолого-разведочной работы, реализации важных стратегических проектов по увеличению ресурсной базы минерально-сырьевых и драгоценных металлов, а также объемов производства.
«На совещании сделан критический анализ нынешнего состояния сферы геологии. Указано на отсутствие четкого механизма по разумному использованию, охране недр земли и управлению горным делом, а также надлежащего внимания данной сфере. Отмечалась необходимость на основе изучения опыта передовых зарубежных государств в этой сфере разработать совершенно новую структуру и направления работы Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам, повысить его потенциал», — отмечают в пресс-службе.
Президент обратил особое внимание на долгосрочные перспективы горно-металлургической промышленности, роль сферы в индустриализации регионов. Были даны поручения по активному привлечению в отрасль иностранных инвестиций, освоению полезных ископаемых и повышению объемов переработки, организации новых предприятий и созданию новых рабочих мест.
На совещании обращено внимание также на исполнение проектов, реализация которых намечается крупнейшими предприятиями отрасли — Навоийским горно-металлургическим комбинатом (НГМК) и Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом.
Так, в 2017—2026 годах в НГМК предусмотрена реализация 27 проектов. В результате данных проектов стоимостью 3 миллиарда 63 миллиона долларов в 2026 году объемы производства увеличатся на 30 процентов. Будет создано дополнительно около 31 тысячи рабочих мест.
Подчеркивалась необходимость утверждения программы мер по обеспечению этих важных проектов надежной подачей электроэнергии.
АГМК осуществляются 18 инвестиционных проектов общей стоимостью более 2 миллиардов 720 миллионов долларов. Среди них самые важные — освоение месторождений «Ёшлик-1» и «Ёшлик-2», строительство подземного рудника «Самарчуки» и цементного завода в Шерабадском районе Сурхандарьинской области.