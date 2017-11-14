Президент поручил пересмотреть деятельность Госкомгеологии

Источник: Podrobno.uz

Под председательством Шавката Мирзиёева 13 ноября состоялось совещание, посвященное вопросам повышения эффективности геолого-разведочной работы, реализации важных стратегических проектов по увеличению ресурсной базы минерально-сырьевых и драгоценных металлов, а также объемов производства.

«На совещании сделан критический анализ нынешнего состояния сферы геологии. Указано на отсутствие четкого механизма по разумному использованию, охране недр земли и управлению горным делом, а также надлежащего внимания данной сфере. Отмечалась необходимость на основе изучения опыта передовых зарубежных государств в этой сфере разработать совершенно новую структуру и направления работы Государственного комитета по геологии и минеральным ресурсам, повысить его потенциал», — отмечают в пресс-службе.

Президент обратил особое внимание на долгосрочные перспективы горно-металлургической промышленности, роль сферы в индустриализации регионов. Были даны поручения по активному привлечению в отрасль иностранных инвестиций, освоению полезных ископаемых и повышению объемов переработки, организации новых предприятий и созданию новых рабочих мест.

На совещании обращено внимание также на исполнение проектов, реализация которых намечается крупнейшими предприятиями отрасли — Навоийским горно-металлургическим комбинатом (НГМК) и Алмалыкским горно-металлургическим комбинатом.

Так, в 2017—2026 годах в НГМК предусмотрена реализация 27 проектов. В результате данных проектов стоимостью 3 миллиарда 63 миллиона долларов в 2026 году объемы производства увеличатся на 30 процентов. Будет создано дополнительно около 31 тысячи рабочих мест.

Подчеркивалась необходимость утверждения программы мер по обеспечению этих важных проектов надежной подачей электроэнергии.