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07:36 (мск), источник: ДЕЙТА

Тарасенко напоит приморцев местным молоком

Новый механизм сбыта молока разработают в Приморье, об этом «Deita. ru» сообщили в администрации Приморского края.

Источник: ДЕЙТА

Сегодня, 14 ноября, глава региона Андрей Тарасенко посетил гормолокозавод «Артемовский» в рамках визита в городской округ. В планах предприятия — расширение ассортимента продукции и рынков сбыта. По мнению врио губернатора, данную отрасль нужно поддержать.

Завод работает более 55 лет, в этом году предприятие планирует выйти на объемы более 12 тысяч тонн. На данный момент выпускает более 60 наименований продукции.

Врио губернатора заявил, что он намерен увеличивать в Приморье число точек сбыта. Более того, он предложил заводу создать специальную площадку для сбыта. Представители предприятия обрадовались такому предложению.

Напомним, годом ранее «Deita.ru» рассказывало о том, что на территории края в сельском хозяйстве складывается парадоксальная ситуация: поголовье скота растет, надои увеличиваются, вместе с тем растут цены на молоко и молочную продукцию. И уже тогда местные эксперты были уверены, что ситуация на грани фола. С одной стороны, молока в Приморье не хватает, с другой — нет рынка сбыта.

При этом летом 2016 года была названа одна из главных проблем — многие хозяйства в Приморье не имеют возможности поставлять от полутора до двух тонн молока в день, именно столько нужно заводу на производство молока. И чтобы обеспечить молокозавод «Артемовский» было принято решение строить специализированный комплекс, в селе Алексеевка Ханкайского района.

Екатерина Лапкина.

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