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07:50 (мск), источник: NewsKo

Максим Решетников: Для развития в IT-секторе нужен переизбыток кадров

В Пермском педагогическом университете (ПГГПУ) прошла открытая лекция о развитии цифровой экономики в регионе. Она была организована министерством информационного развития и связи Пермского края.

Источник: РИА "Новости"

«Среди основных драйверов развития IT-кластера, помимо высокой конкуренции, должного уровня кооперации бизнеса и разумной поддержки государства — должна быть организована опережающая подготовка кадров. Именно поэтому мы с вами сегодня беседуем о будущем региона и о вашей профессиональной востребованности через 3−5 лет», — отметил во время своей лекции начальник управления цифровых технологий МИРС Александр Маслов.

IT-выпускники ПГГПУ уже сейчас пополняют ряды квалифицированных специалистов на пермских предприятиях телеком-индустрии, а также обучают школьников азам информатики. Как ранее заявлял губернатор Пермского края Максим Решетников, для развития в IT-секторе нужен переизбыток кадров.

«Нужно, чтобы кадров было, может даже на каком-то этапе больше, чем цифровая экономика в состоянии “переварить”. При этом бояться этого не надо. Хорошие специалисты, если не найдут себя в крупных компаниях, пойдут в средние, пойдут в малые, начнут свой бизнес. Более того, это та сфера, где как нигде развит фриланс, поэтому, в принципе, безработицы среди айтишников не существует», — сказал Максим Решетников.

Одна из ключевых задач, поставленных перед краевым правительством, — удержание кадров в регионе путём создания выгодных условий труда, перспектив развития и профессионального роста.

Пермский край определил направление своего развития — это цифровая экономика. Напомним, впервые о необходимости развития IT-кластера в Прикамье заговорили во время недавнего визита в Пермь президента РФ Владимира Путина. Сейчас эта отрасль в регионе объединяет более 1700 предприятий, в них работают 14 тыс. сотрудников, доля цифровой экономики в экономике края составляет 2,5%.

В конце октября в рамках стратегической сессии в профессиональном сообществе обсудили перспективы развития отрасли, в том числе, и кадровый потенциал. К 2025 году озвученные показатели должны увеличиться в разы — до 22 тыс. сотрудников, занятых в IT-отрасли, 4% должна составить доля цифровой экономики, и Пермский край должен войти в топ-5 лидеров страны по развитию IT-индустрии.

Источник — администрация губернатора Пермского края

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