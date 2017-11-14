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08:13 (мск), источник: Nur.kz

Необычный браслет заметили у Нурсултана Назарбаева

Для участия в заседании Астанинского клуба Нурсултан Назарбаев выбрал классический образ — темно-синий костюм, белая рубашка, галстук. Однако дополнить его президент решил необычным аксессуаром, пишет NUR.KZ.

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6
фотографий

Черный браслет на руке президента, поблескивающий в свете вспышек, сразу обратил на себя внимание — тонкий ремешок украшал изогнутый дисплей.

Любители спорта тут же узнали в этом аксессуаре фитнесс-браслет известной марки — он помогает совершать пробежки и тренировки, измеряя сердечный ритм, количество шагов и потраченных калорий.

Также умный браслет умеет следить за качеством сна, в нем встроен барометр, акселерометр, гироскоп, а также датчик GPS. Показывает он и время — как обычные часы.

К слову, электронные фитнес-часы украсили руку Нурсултана Назарбаева совсем недавно.

К примеру, для недавней встречи с министром Королевства Саудовская Аравия Халидом аль-Фалихом 3 ноября президент выбрал классическую модель часов.

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