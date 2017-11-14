Необычный браслет заметили у Нурсултана Назарбаева

6 фотографий 6 фотографий

Черный браслет на руке президента, поблескивающий в свете вспышек, сразу обратил на себя внимание — тонкий ремешок украшал изогнутый дисплей.

Любители спорта тут же узнали в этом аксессуаре фитнесс-браслет известной марки — он помогает совершать пробежки и тренировки, измеряя сердечный ритм, количество шагов и потраченных калорий.

Также умный браслет умеет следить за качеством сна, в нем встроен барометр, акселерометр, гироскоп, а также датчик GPS. Показывает он и время — как обычные часы.

К слову, электронные фитнес-часы украсили руку Нурсултана Назарбаева совсем недавно.