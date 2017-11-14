Необычный браслет заметили у Нурсултана Назарбаева
Для участия в заседании Астанинского клуба Нурсултан Назарбаев выбрал классический образ —
Для участия в заседании Астанинского клуба Нурсултан Назарбаев выбрал классический образ —
Черный браслет на руке президента, поблескивающий в свете вспышек, сразу обратил на себя внимание — тонкий ремешок украшал изогнутый дисплей.
Любители спорта тут же узнали в этом аксессуаре
Также умный браслет умеет следить за качеством сна, в нем встроен барометр, акселерометр, гироскоп, а также датчик GPS. Показывает он и время — как обычные часы.
К слову, электронные
К примеру, для недавней встречи с министром Королевства Саудовская Аравия Халидом