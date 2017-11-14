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08:07 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровские депутаты: проверим, куда ушли деньги со стройки «Алексеевской»

Изучить в гордуме намерены даже реальные стройматериалы, из которых возводились дома.

Источник: Восток Медиа

Пока руководство жилого комплекса «Алексеевская» ждёт решения Госэкспертизы, депутаты городской думы Хабаровска сомневаются, что деньги во время строительства расходовались на нужные цели. Меры работы с застройщиком и перспективы сотрудничества обсудили на заседании комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию.

Депутаты предложили привлечь контрольно-счётную палату — учитывать будут даже стоимость стройматериалов, которые реально использовались при строительстве. Депутаты отметили наличие вопросов и к качеству работ у тех, кто уже заселился в первый дом.

На сегодняшний день второй дом завершён на 95% — остались отделочные работы. Готовность третьего составляет 85%. В настоящее время идут переговоры с субподрядной организацией, которая готова начать работать при положительном решении Госэкспертизы. Проверка и решение по ней будет вынесено 18 ноября.

Руководитель предприятия настаивает на прежних сроках сдачи второго и третьего дома — конец этого года или начало следующего. Однако депутаты утверждают, что эти сроки далеки от реально возможных.

«Во втором доме из объёмов все выполнены — проблем там нет. Вся проблема в экспертизе, которая, по моему ощущению, как-то искусственно всё притормаживает. Гостройнадзор уже выдвинул корректировки, но они незначительные. В основном, это почтовые ящики, светильники, лавочки. По экспертизе тоже уже есть замечания», — рассказал присутствующим генеральный директор МУП «Управление капитального строительства» Юрий Белков.

Практически все квартиры в жилом комплексе имеют своих хозяев. Часть помещений принадлежит городской администрации, другие ушли на оплату труда субподрядчиков, остальные ждут дольщики, уже оплатившие полную стоимость. Компания собирается встретиться с людьми, которые ждут свои квартиры, в конце месяца. На собрании будут присутствовать и депутаты городской думы.

Тем временем на МУП «УКС» копятся долги по зарплате. В прошлом месяце компания смогла погасить их наполовину — на настоящий момент сотрудники ждут ещё три миллиона рублей за свой труд. Рассчитаться с ними организация намерена с помощью субсидии.

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