Хабаровские депутаты: проверим, куда ушли деньги со стройки «Алексеевской»
Изучить в гордуме намерены даже реальные стройматериалы, из которых возводились дома.
Изучить в гордуме намерены даже реальные стройматериалы, из которых возводились дома.
Пока руководство жилого комплекса «Алексеевская» ждёт решения Госэкспертизы, депутаты городской думы Хабаровска сомневаются, что деньги во время строительства расходовались на нужные цели. Меры работы с застройщиком и перспективы сотрудничества обсудили на заседании комитета по бюджету, финансам и экономическому развитию.
Депутаты предложили привлечь
Руководитель предприятия настаивает на прежних сроках сдачи второго и третьего дома — конец этого года или начало следующего. Однако депутаты утверждают, что эти сроки далеки от реально возможных.
«Во втором доме из объёмов все выполнены — проблем там нет. Вся проблема в экспертизе, которая, по моему ощущению,
Практически все квартиры в жилом комплексе имеют своих хозяев. Часть помещений принадлежит городской администрации, другие ушли на оплату труда субподрядчиков, остальные ждут дольщики, уже оплатившие полную стоимость. Компания собирается встретиться с людьми, которые ждут свои квартиры, в конце месяца. На собрании будут присутствовать и депутаты городской думы.
Тем временем на МУП «УКС» копятся долги по зарплате. В прошлом месяце компания смогла погасить их наполовину — на настоящий момент сотрудники ждут ещё три миллиона рублей за свой труд. Рассчитаться с ними организация намерена с помощью субсидии.