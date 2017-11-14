Чье место Фролов займет в правительстве Омской области?

Утром 14 ноября исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов был приглашен на встречу к временно исполняющему обязанности губернатора Омской области Александру Буркову. По информации высокопоставленных источников «СуперОмска», руководителю города предложили перейти на работу в региональный кабинет министров.

По сведениям «СуперОмска», Фролов ответил на предложение согласием. Это значит, что в выборах мэра Омска он принимать участия не будет. Исполняющий обязанности мэра, возможно, снимет свою кандидатуру до проведения этапа собеседований 17 ноября, до которого было допущено 37 кандидатов. По одной из версий, он может это сделать после выхода в финал конкурсного отбора.

В правительстве Омской области Сергею Фролову не придется отказываться от профиля своей деятельности. Он также будет курировать жилищно-коммунальный комплекс и сферу строительства. Естественно, что Фролов не будет одним из заместителей министра строительства и жилищно-коммунального комплекса Владимира Стрельцова. Руководителю города в соответствие со статусом может быть предложено стать первым зампредом правительства или же вице-губернатором.

По информации источников «СуперОмска» заслуживающих доверия, но не подтвержденной пока документально, Фролов в правительстве Омской области займет должность куратора сферы строительства и ЖКК в статусе вице-губернатора. Это место в региональном кабинете министров остается вакантным после ухода на пенсию Станислава Гребенщикова. Его функционал был распределен между другими зампредами. В частности сферу строительства поручили курировать первому вице-губернатору Андрею Новоселову.