Нурлан Ногаев стал самым футбольным акимом
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) провела торжественный вечер для подведения итогов футбольного сезона 2017 года.
Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) провела торжественный вечер для подведения итогов футбольного сезона 2017 года.
На мероприятии были оглашены победители в спортивных номинациях среди тренеров и футболистов всех соревнований, проводимых под эгидой лиги, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение ПФЛК.
По инициативе лиги была учреждена новая номинация. В каждой области футбол пользуется поддержкой главы региона. ПФЛК особо отмечает вклад трех акимов с присвоением им звания «Лучший футбольный аким 2017 года».
За всемерную поддержку футбольного клуба, за особые теплые отношения с болельщиками лауреатом номинации стал аким Атырауской области Нурлан Аскарович Ногаев. Клуб из Атырау успешно выступил в Кубке Казахстана, дойдя до финала. В
За возвращение региона в
За особую заботу об инфраструктуре, за поддержку сразу трех команд в структуре одного клуба на протяжении нескольких лет лауреатом номинации также стал аким Кызылординской области Крымбек Елеуович Кушербаев. Кызылординский «Кайсар», новичок