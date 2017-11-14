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07:56 (мск), источник: Zakon.kz

Нурлан Ногаев стал самым футбольным акимом

Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) провела торжественный вечер для подведения итогов футбольного сезона 2017 года.

На мероприятии были оглашены победители в спортивных номинациях среди тренеров и футболистов всех соревнований, проводимых под эгидой лиги, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение ПФЛК.

По инициативе лиги была учреждена новая номинация. В каждой области футбол пользуется поддержкой главы региона. ПФЛК особо отмечает вклад трех акимов с присвоением им звания «Лучший футбольный аким 2017 года».

За всемерную поддержку футбольного клуба, за особые теплые отношения с болельщиками лауреатом номинации стал аким Атырауской области Нурлан Аскарович Ногаев. Клуб из Атырау успешно выступил в Кубке Казахстана, дойдя до финала. В Премьер-Лиге «нефтяники» заняли высокое восьмое место.

За возвращение региона в Премьер-Лигу после долгих лет отсутствия, за любовь к футболу лауреатом номинации стал аким Северо-Казахстанской области Кумар Иргибаевич Аксакалов. Клуб из Петропавловска — «Кызыл-Жар СК» спустя девять лет вернулся в Премьер-Лигу (высший дивизион чемпионата Казахстана — прим.).

За особую заботу об инфраструктуре, за поддержку сразу трех команд в структуре одного клуба на протяжении нескольких лет лауреатом номинации также стал аким Кызылординской области Крымбек Елеуович Кушербаев. Кызылординский «Кайсар», новичок Премьер-Лиги, занял в чемпионате-2017 шестое место. Находящиеся в структуре клуба «Байконыр» и «Кайсар М» достойно представляют кызылординский регион в первенствах Первой и Второй лиг соответственно.

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