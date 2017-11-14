Нурлан Ногаев стал самым футбольным акимом

На мероприятии были оглашены победители в спортивных номинациях среди тренеров и футболистов всех соревнований, проводимых под эгидой лиги, передает Zakon.kz со ссылкой на сообщение ПФЛК.

По инициативе лиги была учреждена новая номинация. В каждой области футбол пользуется поддержкой главы региона. ПФЛК особо отмечает вклад трех акимов с присвоением им звания «Лучший футбольный аким 2017 года».

За всемерную поддержку футбольного клуба, за особые теплые отношения с болельщиками лауреатом номинации стал аким Атырауской области Нурлан Аскарович Ногаев. Клуб из Атырау успешно выступил в Кубке Казахстана, дойдя до финала. В Премьер-Лиге «нефтяники» заняли высокое восьмое место.

За возвращение региона в Премьер-Лигу после долгих лет отсутствия, за любовь к футболу лауреатом номинации стал аким Северо-Казахстанской области Кумар Иргибаевич Аксакалов. Клуб из Петропавловска — «Кызыл-Жар СК» спустя девять лет вернулся в Премьер-Лигу (высший дивизион чемпионата Казахстана — прим.).