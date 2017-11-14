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08:11 (мск), источник: Newslab.ru

Горсовет утвердил мэру новых замов

Депутаты утвердили кандидатуры первых заместителей мэра города и новых глав департаментов.

Источник: Reuters

На сегодняшней сессии Красноярского горсовета его депутаты утвердили кандидатуры первых заместителей мэра города и новых глав департаментов.

Так, одним из первых заместителей стал бывший глава Советского района Владислав Логинов. Он будет координировать работу департаментов городского хозяйства, градостроительства, муниципального имущества, а также глав районов.

Место еще одно первого зама занял прежний директор госпредприятия «Красноярскавтотранс» Алексей Давыдов. Он будет курировать департаменты главы города, информационной политики и муниципального заказа. Также он станет полномочным представителем администрации Красноярска в горсовете.

Руководителем же департамента градостроительства назначили ранее возглавлявшего «Красноярскгражданпроект» Олега Животова.

А департамента муниципального имущества и земельных отношений — прежний глава Агентства по управлению государственным имуществом Красноярского края Наталья Павлович.

Напомним, в конце октября-начале ноября 2017 года, мэр Красноярска Сергей Ерёмин уволил сразу нескольких высокопоставленных чиновников администрации города. В том числе своего первого зама и главу департамента горхозяйства Игоря Титенкова, руководителя департамента информационной политики Юлию Овчинникову, главу департамента градостроительства Красноярска Михаила Зуевского и еще одного первого заместителя Андрея Игнатенко.

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